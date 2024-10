El expresidente estadounidense y candidato presidencial Donald Trump aseguró este sábado, en su regreso al escenario de su intento de asesinato en Butler (Pensilvania), que el "enemigo interno es más peligroso" que el externo y que quizás ordenaron su muerte en el atentado de julio.

A un mes de las elecciones del 5 de noviembre, Trump regresó al pueblo de Butler (Pensilvania), donde Thomas Matthew Crooks disparó contra el candidato, hiriéndole en la oreja derecha y matando a Corey Comperatore, uno de los asistentes.

En esta ocasión, el Servicio Secreto no dejó nada a la improvisación y el escenario del mitin contó con un enjambre de drones, helicópteros, más francotiradores y cristales blindados, algo que se completó con un perímetro amurallado que no dejaba ver el tejado de la nave cercana desde el que disparó Crooks antes de ser abatido.

Y con todo centrado en el atril donde hablaba, Trump apeló al miedo a un "enemigo interior, que es más peligroso que el exterior" y dijo que su victoria tiene que ser masiva para que no puedan "robarle" las elecciones, alentando de nuevo las dudas sobre la legitimidad de las elecciones si no gana.

"En los últimos ocho años han intentado detenernos para poder llegar a nuestro gran futuro. Me han atacado, me han intentado eliminar con un impeachment, me han imputado, intento eliminarme de las papeletas de voto y tal vez quizás matarme", indicó el expresidente.

El exmandatario dijo que el tirador, que fue abatido por francotiradores, "quiso acabar con el movimiento MAGA, el movimiento más grande que ha visto nunca este país", algo que ha llevado a Trump a convertirse en una figura que ha dejado en la sombra al longevo Partido Republicano.

En el mitin estuvo presente el multimillonario Elon Musk, que incluso tuvo una intervención para pedir el voto para Trump.