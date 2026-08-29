Un muerto y seis heridos al caer un cartel de grandes dimensiones durante un festival de música cristiano en Reino Unido

¿Qué ha pasado? Según varios testigos, el cartel cayó "en la dirección del viento" cerca de la entrada de una zona de tiendas de campaña. La organización, que había agotado las entradas, ha anunciado la cancelación del evento.

Un hombre de 41 años ha fallecido y al menos seis personas han resultado heridas tras el colapso de un cartel en el Big Church Festival, un evento de música cristiana en Wiston Park, Reino Unido. La Policía de Sussex ha confirmado el incidente a las 15:38, hora local, y ha solicitado información a los asistentes. El festival, que había agotado entradas, ha sido cancelado y los asistentes evacuados. Las primeras investigaciones sugieren que el cartel cayó debido a fuertes rachas de viento. Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Un hombre de 41 años ha muerto y al menos otras seis personas están heridas después de que un cartel de grandes dimensiones en el Big Church Festival, un evento de música cristiana celebrado en Wiston Park, en Reino Unido, colapsase y cayese sobre la gente.

La Policía del condado de Sussex ha confirmado que todo ha sucedido a eso de las 15:38, hora local, y que el fallecido ha muerto en el propio recinto.

"Sabemos que había miles de personas en el festival y pedimos a cualquiera que tenga información o grabaciones que, por favor, se ponga en contacto con nosotros", ha informado Richard McDonagh, oficial al cargo, que afirma ser consciente de la "inmensa angustia que esto habrá generado a los asistentes del festival".

La organización, que había agotado todas las entradas para el evento, ha anunciado la cancelación definitiva del festival y el desalojo inmediato de los miles de asistentes. "Nuestros pensamientos están con los afectados", han dicho.

"La prioridad es el bienestar de las personas implicadas y ayudar a los asistentes a abandonar el recinto del festival de forma segura", han compartido.

Theo Saville, uno de los asistentes que estaba en el festival durante lo sucedido, ha afirmado que "un gran cartel de madera" se derrumbó cerca de la entrada de una zona de tiendas de campaña.

"El cartel cayó en la dirección del viento. Poco después nos dijeron que volviéramos a las tiendas de campaña y llegó un helicóptero", ha comentado, en declaraciones recogidas por la BBC.

Las primeras hipótesis apuntan a que el cartel colapsó por las fuertes rachas de viento. La Policía, por su parte, ha abierto una investigación conjunta con la Dirección de Salud y Seguridad y las autoridades locales para esclarecer las circunstancias de lo sucedido.

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