Trump anuncia conversaciones con Irán este fin de semana y Teherán desmiente que vaya a darle "el material nuclear"

¿Qué ha dicho? "Si no se llega a un acuerdo, se reanudarán los combates", ha amenazado Trump en unas declaraciones que han ido del optimismo al pesimismo en cada frase y en las que también ha asegurado tener "muy buena relación con Irán en este momento".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha indicado que es probable que se celebren negociaciones con Irán durante el fin de semana, aunque Teherán ha desmentido entregar material nuclear, como Trump afirmó. El mandatario ha advertido que, sin acuerdo, se reanudarán los combates, y ha destacado que el bloqueo en el estrecho de Ormuz está siendo efectivo. Trump asegura tener buena relación con Irán y menciona que podrían llegar a un acuerdo que evitaría extender el alto el fuego. Además, ha defendido su derecho a discrepar con el papa León XIV sobre la posesión de armas nucleares por parte de Irán, criticando su postura ante la situación en Irán.

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, ha afirmado este jueves que es "probable" que haya negociaciones con Irán "a lo largo del fin de semana" tras los recientes contactos llevados a cabo por el principal negociador, Pakistán, con el lado iraní. Sin embargo, Teherán ha tenido que desmentir que vaya a entregarle el "material nuclear", como el republicano ha asegurado previamente.

"Si no se llega a un acuerdo, se reanudarán los combates", ha amenazado Trump en unas declaraciones a la prensa que han ido del optimismo al pesimismo en cada frase. A su vez, ha agregado que el bloqueo en el estrecho de Ormuz está siendo "increíble" porque Teherán "no puede hacer negocio".

En esta línea, el inquilino de la Casa Blanca ha afirmado, además, que EEUU tiene "muy buena relación con Irán en este momento, por difícil que sea de creer". "Creo que es una combinación de unas cuatro semanas de bombardeos y un bloqueo muy poderoso", ha dicho.

Asimismo, ha asegurado que "podría viajar" a Islamabad si finalmente se alcanza un acuerdo y que puede que no sea necesario extender el alto el fuego. "Nos está yendo muy bien. Quizás suceda antes (de que expire). No estoy seguro de que vaya a ser necesario extenderlo", ha aseverado, agregando que Teherán está "dispuesto a hacer cosas hoy que no estaba dispuesto a hacer hace dos meses".

Sobre esto, el republicano ha afirmado que Irán se ha comprometido a no tener armas nucleares durante más de 20 años. "Tenemos una declaración, una declaración muy contundente, de que no tendrán, más allá de 20 años, armas nucleares", ha dicho. "Nosotros tenemos que asegurar que Irán no tiene armas nucleares y ya hemos acordado eso. Irán lo ha aceptado. Han aceptado darnos el material nuclear que hay bajo tierra", ha añadido Trump.

Irán, sin embargo, le ha desmentido. Según ha informado 'Al Jazeera', Teherán habría rechazado la oferta para frenar el enriquecimiento nuclear y habría enviado una contrapropuesta a EEUU y Pakistán.

Trump ha vuelto a insistir la tarde de este jueves en sus críticas a la falta de apoyos de miembros de la OTAN. "Hemos gastado trillones y millones en la OTAN. Lo que les pedimos es muy poco. No han estado ahí en Ormuz. Acuérdate de lo que digo. No han estado, ninguno. Yo estuve en Ucrania, cuando han tenido problemas he estado", ha remarcado. Y ha repetido: "No han estado ahí". "Y creo que tendrán que resolver sus problemas ellos solos", ha avisado.

Y afirma que "tiene derecho" a estar en desacuerdo con el papa

Tras días de desencuentros públicos con el papa, el mandatario ha defendido que "tiene derecho" a estar en desacuerdo con León XIV, al que acusa de estar a favor de que Irán cuente con un arma nuclear. "No tengo ningún desacuerdo con el hecho de que el papa pueda decir lo que quiera —y quiero que diga lo que quiera—, pero puedo estar en desacuerdo con él. El papa hizo una declaración. Dice que Irán puede tener un arma nuclear. Yo digo que Irán no puede tener un arma nuclear", ha declarado.

"El papa tiene que entenderlo. Irán ha matado a más de 42.000 personas en los últimos meses. Eran manifestantes totalmente desarmados. Él tiene que entender que este es el mundo real. Es un mundo cruel", ha añadido.

Trump ha repetido en varias ocasiones la simpatía que, según él, le guarda el hermano del pontífice, Louis Prevost, a quien considera un partidario del movimiento MAGA. "Estoy seguro de que el papa también es un tipo estupendo. No lo he conocido, pero discrepo con él", ha remarcado el republicano.

Desde el pasado domingo, el mandatario y el pontífice han protagonizado críticas cruzadas a raíz de la firme postura de Robert Prevost con respecto a la guerra en Irán y en favor de la paz, por la que Trump le acusó de ser "débil contra el crimen" y "terrible en política exterior". Este jueves, León XIV cargó de nuevo, durante una visita a Camerún, en contra de quienes usan las religiones y a dios para sus intereses militares, económicos y políticos y afirmó que "el mundo está siendo destruido por unos pocos tiranos".

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