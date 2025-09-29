Ahora

Impulsar la industria estadounidense

Trump anuncia un arancel del 100% a películas extranjeras para impulsar el cine hecho en EEUU

Los detalles Trump ha señalado que "nuestro negocio cinematográfico ha sido robado a Estados Unidos por otros países, como si le quitaran 'un caramelo a un niño'". Por ello, ha indicado, impondrá un arancel del 100% a las películas extranjeras.

Donald Trump, presidente de EEUUDonald Trump, presidente de EEUUAgencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este lunes que impondrá un arancel del 100% a las películas producidas en el extranjero para evitar que el "negocio cinematográfico" siga siendo "robado" por otros países y así impulsar la industria estadounidense del cine.

"Nuestro negocio cinematográfico ha sido robado a Estados Unidos por otros países, como si le quitaran 'un caramelo a un niño'. (...) Por lo tanto, para resolver este problema de larga data, que parece no tener fin, voy a imponer un arancel del 100% a todas las películas que se hagan fuera de EEUU", ha escrito en su red Truth Social.

El mandatario republicano también ha reiterado sus ataques contra el gobernador "débil e incompetente" de California, el demócrata Gavin Newsom. Ha advertido que ese estado, hogar de Hollywood y corazón de la industria cinematográfica estadounidense "ha sido especialmente afectado".

Trump ya había adelantado en mayo pasado que impondría gravámenes del 100% a todas las producciones de cine hechas fuera de su país y ordenó entonces al secretario de Comercio, Howard Lutnick, trabajar para implementar esta tarifa. "¡QUEREMOS CINE HECHO EN ESTADOS UNIDOS, OTRA VEZ!", escribió en mayo Trump, tras advertir que la industria cinematográfica estadounidense "está muriendo rápidamente".

Como en su primer anuncio, el presidente estadounidense no compartió detalles sobre cómo planea implementar estos aranceles ni a partir de cuándo se aplicarían. Tampoco ha aclarado si esta tarifa se impondrá solo a los filmes estrenados en salas o también en las plataformas de streaming.

Desde su regreso al poder, el magnate libra una guerra comercial contra sus aliados a los que ha impuestos gravámenes que van desde un 10% a un 50%, en el caso de la India y Brasil, a los que ha castigado con montos extra por las compras de crudo ruso en el caso de Nueva Delhi y la condena judicial al expresidente y aliado Jair Bolsonaro, en el caso de Brasilia.

La pasada semana, Trump anunció que a partir del 1 de octubre impondría nuevos aranceles del 100% a las importaciones de medicamentos farmacéuticos, del 50% a los gabinetes de cocina y tocadores de baño, 30 % a los muebles tapizados y 25% a los camiones pesados.

Las 6 de laSexta

  1. Temporal de lluvia, en directo | Inundaciones, rescates y un barranco desbordado en Aldaia por las lluvias torrenciales en la Comunitat Valenciana
  2. Las trampas del plan antimigratorio de Feijóo: ni hay ayudas para todos ni traen más delincuencia
  3. Hacienda concluye que los contratos adjudicados al empresario recomendado por Begoña Gómez podrían haber incurrido en "fraude de ley"
  4. Guerra de Israel en Gaza, en directo | Trump recibe a Netanyahu a las puertas de cerrar un acuerdo sobre Gaza
  5. Elvira Lindo mira a su abismo personal y reflexiona sobre la vida, la muerte y la salud mental: "Siempre sale algo que me lleva a seguir"
  6. Bad Bunny será la actuación estrella del descanso de la Super Bowl 2026