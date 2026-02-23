Trump amenaza al resto de países con subir los aranceles a aquellos que quieran "jugar" con la decisión del Supremo

¿Qué ha dicho? El presidente de Estados Unidos ha mostrado su incomprensión con el tribunal ya que asegura que puede "usar licencias para hacer cosas terribles a países extranjeros", pero no "cobrarles una tarifa".

Donald Trump continúa criticando al Tribunal Supremo de Estados Unidos tras declarar ilegales sus aranceles. En su red social, Truth Social, el presidente expresó que los jueces se contradicen al permitirle realizar acciones perjudiciales contra países extranjeros, pero no cobrarles tarifas. Trump argumenta que el fallo le otorga más poder y que todas las licencias deben incluir tarifas. Critica al Tribunal por beneficiar a las personas equivocadas y advierte que aumentará los aranceles a países que intenten aprovechar la decisión. Además, sostiene que no necesita la aprobación del Congreso para imponer aranceles, ya que están previamente autorizados.

Donald Trump sigue en sus trece. El presidente de los Estados Unidos insiste en sus ataques al Tribunal Supremo por haber declarado ilegales sus aranceles. De hecho, asegura que los jueces se están contradiciendo por esta decisión. Y, mientras tanto, ha advertido al resto de países que no "jueguen" con el fallo o les subirá los gravámenes de nuevo.

El republicano ha comenzado el lunes muy activo en su red social, Truth Social. Allí, en primera instancia, ha vuelto a cargar contra el Supremo aseverando que es "incomprensible" que digan que puede hacer "cosas terribles" a países extranjeros pero no "cobrarles una tarifa".

"El Tribunal Supremo de Estados Unidos me otorgó, accidental e involuntariamente, como presidente, muchos más poderes y fuerza de los que tenía antes de su ridículo, estúpido y divisivo fallo internacional. Para empezar, puedo usar licencias para hacer cosas terribles a países extranjeros, especialmente a aquellos que nos han estafado durante décadas, pero incomprensiblemente, según el fallo, no puedo cobrarles una tarifa de licencia", ha publicado.

Por ello, ha remarcado que "todas las licencias cobran tarifas": "¡Se otorga una licencia para obtener una tarifa! El dictamen no lo explica, ¡pero sé la respuesta! El tribunal también ha aprobado todos los demás aranceles, que son muchos, y todos pueden usarse de una manera mucho más poderosa y atroz, con seguridad jurídica, que los aranceles inicialmente utilizados. Nuestro incompetente Tribunal Supremo hizo un gran trabajo para las personas equivocadas, y por eso deberían avergonzarse".

Posteriormente, ha tirado de ironía apuntando que lo siguiente será que "fallarán a favor de China y otros". "Que nuestro Tribunal Supremo siga tomando decisiones tan malas y perjudiciales para el futuro de nuestra nación. Tengo un trabajo que hacer", ha concluido esta primera publicación.

Más tarde, ha enviado un segundo mensaje, este con advertencia al resto del mundo de que subirá aún más los aranceles de quienes quieran aprovechar esta coyuntura: "Cualquier país que quiera 'jugar' con la ridícula decisión del Tribunal Supremo, especialmente aquellos que han 'estafado' a EEUU durante años e incluso décadas, se enfrentará a un arancel mucho más alto y peor que el que acordaron recientemente".

Y, por último, Trump ha afirmado en una tercera publicación que él no tiene que "ir al Congreso para obtener la aprobación de los aranceles": "¡Ya se han aprobado, de muchas maneras, hace mucho tiempo! ¡Y también fueron reafirmados por la ridícula y mal redactada decisión del Tribunal Supremo!".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.