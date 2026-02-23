Kim Jong-un es reelegido como secretario general del partido único de Corea del Norte: "Ha realizado grandes hazañas ante el país"

Kim Jong-un, durante el cuarto día del congreso que le ha reelegido como secretario general en Corea del Norte

Los detalles El Partido de los Trabajadores de Corea del Norte ha reelegido a Kim Jong-un como secretario general con un "apoyo pleno" durante el noveno congreso del partido.

El Partido de los Trabajadores de Corea del Norte ha reelegido a Kim Jong-un como secretario general durante su noveno congreso, consolidando su liderazgo y destacando sus logros en la mejora de la disuasión nuclear del país. Según la agencia estatal KCNA, el congreso aprobó plenamente su reelección, resaltando los "cambios trascendentales" y la creación de unas fuerzas armadas revolucionarias. La disuasión bélica ha mejorado significativamente, con las fuerzas nucleares como eje central, asegurando el futuro del país. Unos 7.000 delegados y observadores participaron en el evento, donde se prevé el anuncio de la sofisticación nuclear y el fortalecimiento militar.

El Partido de los Trabajadores de Corea del Norte ha reelegido a Kim Jong-un como secretario general durante el congreso de la formación, un gesto simbólico que consolida la figura del líder, del que han destacado su agenda para mejorar sustancialmente la disuasión nuclear del hermético país.

El noveno congreso del partido "apoyó y aprobó plenamente" la propuesta de reelegirle como máximo líder este domingo, según ha informado este lunes la agencia estatal de noticias KCNA, en un evento en el que se destacó los "cambios trascendentales" logrados por Kim Jong-un en el último lustro y, en especial, su labor para crear "unas fuerzas armadas revolucionarias capaces de afrontar cualquier amenaza de agresión por iniciativa propia y plenamente preparadas para cualquier forma de guerra".

"La disuasión bélica del país, con las fuerzas nucleares como eje central, ha mejorado radicalmente y nuestro estado ha avanzado dinámicamente hacia la prosperidad, garantizando así el futuro del país y de su pueblo a pesar de los duros desafíos de la historia", ha publicado la agencia citando los resultados de la reelección.

"Kim Jong-un es el estadista más destacado que ha realizado grandes hazañas ante el país y la revolución, y la única persona que puede representar el poderío y la invencibilidad de la República Popular Democrática de Corea, nuestro gran Estado", añade el citado medio.

Alrededor de 7.000 personas, entre delegados y observadores, han participado en el máximo órgano de decisión del régimen norcoreano, cuyo congreso previo de 2021 transcurrió durante ocho días de sesiones (este ha durado cuatro) y concluyó con la determinación de fortalecer las capacidades nucleares.

Se prevé también que Pionyang anuncie la sofisticación de la disuasión nuclear y el fortalecimiento general de su ejército. Como en ediciones anteriores, se espera que Pionyang exhiba su poderío militar en un desfile al finalizar el Congreso.

