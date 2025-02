Trump amenaza a Irán en el caso de ser asesinado: "He dejado instrucciones y si ellos lo hacen serán aniquilados"

"No quedará nada"

Trump tiene planes para todo y para todos, para lo que está ocurriendo y por lo que pueda suceder. Incluso si muere o mejor dicho si lo matan. Si lo asesina Irán, ya ha dado instrucciones: "Eso sería terrible para ellos, no por mí, si ellos hacen eso serán aniquilados. He dejado instrucciones y si ellos lo hacen serán aniquilados. No quedará nada".

El Departamento de Justicia anunció en noviembre que había frustrado un complot iraní para asesinar a Trump antes de las elecciones presidenciales. Según la acusación, las autoridades iraníes ordenaron en septiembre a Farhad Shakeri, de 51 años, vigilar y, en última instancia, asesinar al entonces candidato.

Por otro lado, el memorando presidencial firmado por Trump restablece una política de mano dura con Irán, con el objetivo de impedir que el país adquiera un arma nuclear y limitar sus exportaciones de petróleo. En declaraciones a la prensa, el mandatario afirmó que Irán no puede tener un arma nuclear y argumentó que Estados Unidos tiene derecho a bloquear la venta de petróleo iraní a otros países.

Trump realizó estas declaraciones antes de reunirse en la Casa Blanca con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, con quien abordó, entre otros temas, la creciente tensión con Irán, que el año pasado atacó a Israel en dos ocasiones con misiles y drones.