Trump amenaza con aranceles del 50% a la UE a partir del 1 de junio: "La negociación no va a ninguna parte"

Donald Trump ha amenazado con imponer aranceles del 50% a los productos de la Unión Europea a partir del 1 de junio, argumentando que las negociaciones comerciales actuales no están avanzando. En un mensaje en su red social, Truth, Trump acusa a la UE de crear barreras comerciales que han generado un déficit de más de 250.000 millones de dólares anuales con Estados Unidos. No obstante, ha advertido de que los productos europeos no tendrán arancel si se manufacturan en EEUU. En abril, Trump había pausado los aranceles por 90 días para facilitar las negociaciones, pero ahora retoma la presión. También ha amenazado a Apple con un arancel del 25% si no fabrica los iPhone en EEUU.