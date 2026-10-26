Pedro Rodríguez, sobre las elecciones en Brasil: "Nunca hay que subestimar la capacidad de los políticos para pegarse un tiro en el pie"

Pedro Rodríguez extrae varias conclusiones tras la victoria de Lula sobre Bolsonaro Jr. en las elecciones de Brasil, desde que "las campañas electorales son eternas y pueden pasar muchas cosas" hasta la gravedad de "deslegitimizar el proceso electoral".

Pedro Rodríguez analiza la victoria de Lula da Silva en las elecciones en Brasil. Unos comicios en los que apunta, "Donald Trump ha sido muy cuidadoso de no respaldar abiertamente a Bolsonaro Jr.", aunque "ha intentado ayudar, pero sin que se note".

De estas elecciones, el experto en relaciones internacionales considera que se pueden sacar varias conclusiones. Una de ellas es que "las campañas electorales son eternas y pueden pasar muchas cosas".

En el caso Brasil, con un sistema de balotaje de dos rondas, indica que "la dinámica de la primera ronda no se aplica necesariamente a la segunda ronda y es, en cierta manera, empezar de cero".

Por otro lado, defiende que "nunca hay que subestimar la capacidad de los políticos para pegarse un tiro en el pie", como en el caso de la broma de Bolsonaro Jr. sobre los nueve dedos de Lula.

"Lula tiene nueve dedos porque su vida es como una novela de Charles Dickens y empezó a trabajar muy niño de mecánico tornero y perdió un dedo trabajando", recuerda Rodríguez, lo que contrasta con la trayectoria de Bolsonaro Jr., un "hijo del privilegio" que "posiblemente no esté contaminado por el capitalismo, porque nunca ha trabajado un día de su vida".

Sin embargo, para el profesor lo más grave de todo es "deslegitimizar o cuestionar el proceso electoral", algo que para él es "un elemento central en la crisis de nuestras democracias" porque "no nos damos cuenta de que el voto es la gran herramienta que tienen los ciudadanos de rendición de cuentas". "Si empezamos a dudar de la calidad, de la limpieza de las elecciones, vamos por muy mal camino", sentencia.

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