El 'janonismo' o cómo el "general" detrás de la victoria de Lula se ganó a los votantes en las redes

Los detalles André Janones es un humilde cobrador de autobuses formado gracias a becas universitarias, que empezó en el Partido de los Trabajadores durante el primer mandato del reelegido presidente brasileño.

André Janones es el "general" detrás de la histórica remontada de Lula. Un humilde cobrador de autobuses formado gracias a becas universitarias, que empezó en el Partido de los Trabajadores durante el primer mandato del reelegido presidente brasileño.

Luego lo abandonó, y en 2018, con un vídeo en redes sociales apoyando a los camioneros en huelga, inició su verdadera popularidad política. Su éxito en redes le convirtió en portavoz del movimiento y acabó elegido diputado, tanto en el 2022 como este mismo año.

Precisamente, la histórica remontada de Lula esconde un secreto: 'El janonismo'. El método de André Janones para ganar elecciones usando las redes sociales. La teoría se basa en la idea de hacer que hablen de tu programa.

'Por muy bueno que sea tu programa electoral, como no se lo muestren a la gente con formatos atractivos, nadie se enterará'. Es la premisa de la que parte el 'janonismo' y donde entran en juego las redes sociales.

Bajo este marco, los vídeos deben estar pegados a la actualidad, es decir, deben versar sobre temas que afecten a todos y que le toque la fibra al votante. En ellos, habrá una pincelada del programa electoral, captando así la atención del votante, el cual buscará saber qué más propones. En este punto, es donde se comienza a ganar votos.

También es básico que los vídeos sean auténticos. Por ejemplo, en uno de ellos que aparece en el vídeo sobre estas líneas, Lula mira a la cámara de su móvil, sin micrófono, con un lenguaje sencillo y sin uniforme. De esta manera, la gente pensará que no es un discurso escrito por asesores —aunque quizá sí que lo sea—. Y es que la imperfección le añade autenticidad.

Por otro lado, en el 'janonismo' es importante entender que cada red social tiene su público, lo que obliga a publicar un video distinto en cada plataforma. Asimismo, la miniatura utilizada y el titular de cada video son otras de las claves. En definitiva, se trata de crear vídeos que parezcan espontáneos, aunque en realidad estén muy, muy pensados.

De gran importancia en la remontada histórica también ha sido "El Ejército de Lula". Se trata del nombre del grupo de difusión de WhatsApp creado por Janones, tras perder en la primera votación ante Bolsonaro. Ahora tiene diez millones de seguidores, a los que llegó un vídeo en el que alertaba del peligro que suponía la llegada al poder de Bolsonaro.

Desde allí marca tendencias, como saturar de comentarios las publicaciones de opositores o contrarrestar narrativas de desinformación. Sus críticos, no obstante, aseguran que en ocasiones utiliza la desinformación para ganar la batalla en las redes.

Si bien él niega que su deseo sea desinformar, la justicia le ha dado un par de varapalos por esta cuestión. Pese a ello, estas líneas maestras del 'janonismo', se han convertido en el método para la victoria de Lula.

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