Trump advierte a Cuba: "EEUU no tolerará que un estado canalla albergue operaciones militares hostiles a tan solo 90 millas"

La otra cara Marco Rubio llama a los "cubanos de a pie" en la isla a construir una "nueva Cuba" propuesta por Trump, fuera del control de las élites militares y con una renovada relación con Washington.

Donald Trump afirmó que Estados Unidos no permitirá que Cuba albergue operaciones hostiles cerca de su territorio. Estas declaraciones fueron respaldadas por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien instó a los cubanos a construir una "nueva Cuba", libre del control militar y con mejores relaciones con Washington. Rubio, de ascendencia cubana, destacó la crisis económica y humanitaria en la isla, acusando al conglomerado militar Gaesa de enriquecerse mientras el pueblo sufre. Trump ha intensificado las presiones sobre Cuba con amenazas y sanciones, y se espera que el Departamento de Justicia acuse formalmente al expresidente Raúl Castro por un incidente de 1996.

Donald Trump afirmó este miércoles que Estados Unidos "no tolerará que un estado canalla albergue operaciones militares, de inteligencia y terroristas extranjeras hostiles a tan solo 90 millas (145 km) del territorio estadounidense". En declaraciones a los periodistas, recogidas por 'Reuters', añadió que Washington no descansará hasta que el pueblo de Cuba sea libre.

Sus afirmaciones llegan después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, llamase a los "cubanos de a pie" en la isla a construir una "nueva Cuba" propuesta por Trump, fuera del control de las élites militares y con una renovada relación con Washington.

El jefe de la diplomacia estadounidense, de ascendencia cubana, publicó un mensaje en video de unos cinco minutos, en coincidencia con el aniversario de la primera toma de posesión de un presidente elegido democráticamente en el país caribeño, una fecha que el Gobierno cubano no conmemora.

"En un día como hoy, en el 1902, la bandera cubana ondeó por primera vez sobre un país independiente. Pero sé que hoy ustedes, quienes llaman a la isla su hogar, atraviesan dificultades inimaginables", dijo Rubio en referencia a la aguda crisis humanitaria y económica que sufre la nación, agravada por el actual bloqueo de crudo de Estados Unidos.

Insistió en que "la verdadera razón" por la que los cubanos "no tienen electricidad, combustible ni alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares" y acusó al conglomerado empresarial militar Gaesa, fundado por el expresidente Raúl Castro, de enriquecerse mientras el pueblo sufre.

También advirtió que cuando acabó el subsidio de petróleo de Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro por Washington en enero pasado, la élite militar compra combustible para su uso particular mientras pide "sacrificios", aunque sin hacer alusión a la orden de Trump de impedir la llegada de crudo al país.

"El presidente Trump ofrece una nueva vía (de relaciones) entre EEUU y una nueva Cuba. Una nueva Cuba donde ustedes, los cubanos de a pie, no solo Gaesa pueda ser dueño de una gasolinera o de una tienda de ropa o de un restaurante", dijo Rubio al mencionar los ejemplos de los cercanos Jamaica, República Dominicana y Bahamas.

Acusación contra Raúl Castro

Recientemente, Washington ha renovado las presiones contra La Habana con amenazas de Trump de que se hará con el control de la isla de "una manera u otra" y sanciones contra el liderazgo cubano y Gaesa.

Además, se espera que este miércoles el Departamento de Justicia acuse formalmente al expresidente Raúl Castro, de 94 años, en un caso relacionado con el derribo de aviones de la organización Hermanos al Rescate en 1996.

Este anuncio tendría lugar en medio de la conmemoración del 20 de mayo en Miami por el exilio cubano, que reivindica la fecha como el Día de la Independencia de la isla, a pesar de que el Gobierno de la isla comunista no lo conmemora y lo considera el inicio de una república tutelada por Estados Unidos.

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