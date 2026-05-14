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Cuba, al límite

Cuba anuncia que no les queda "absolutamente nada" de combustible: "Estamos abiertos a cualquiera que quiera vendernos combustible"

La otra cara Mientras las autoridades cubanas intentan conseguir combustible, cientos de ciudadanos han salido a las calles provocando cortes en carreteras entre gritos de "enciendan las luces y "el pueblo, unido, jamás será vencido".

Varias personas observan una barricada levantada por residentes que protestan contra los prolongados cortes de electricidad en La Habana, CubaVarias personas observan una barricada levantada por residentes que protestan contra los prolongados cortes de electricidad en La Habana, CubaAgencia AP
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Cuba está al límite desde el punto de vista energético y sin reservas de combustible. El ministro de Energía, Vicente de la O, ha lanzado tres mensajes tan contundentes como devastadores para el país: "No tenemos absolutamente nada de combustible (petróleo) ni diésel", "no tenemos reservas" y que Cuba "está abierta a cualquiera que quiera vendernos combustible".

En las últimas horas han estallado las protestas en La Habana, la capital cubana, al enfrentarse la ciudad a los peores apagones en décadas, en medio de un bloqueo estadounidense que ha dejado a la isla sin combustible. Cientos de cubanos indignados salieron a las calles en varios barrios periféricos, bloqueando carreteras con pilas de basura en llamas, golpeando cacerolas y gritando "¡Enciendan las luces!" y "¡El pueblo, unido, jamás será vencido!".

El ministro de Energía y Minas de Cuba declaró que la red eléctrica había entrado en un estado "crítico". Los apagones se han intensificado drásticamente esta semana, con muchos distritos de La Habana sin luz entre 20 y 22 horas diarias, lo que aumenta la tensión en una ciudad ya debilitada por la escasez de alimentos, combustible y medicinas. Según explicó el ministro, la red eléctrica nacional funciona exclusivamente con petróleo crudo, gas natural y energías renovables de producción nacional.

Cuba ha instalado 1.300 megavatios de energía solar en los últimos dos años, pero gran parte de esa capacidad se pierde debido a la inestabilidad de la red en medio de la escasez de combustible, lo que reduce la eficiencia y la producción. Es por ello que Cuba "está abierta a cualquiera que quiera vender combustible" a la isla, según Vicente de la O.

El máximo responsable de energía del país declaró que Cuba continúa las negociaciones para importar combustible a pesar del bloqueo, pero señaló que el aumento de los precios mundiales del petróleo y del transporte, como consecuencia de la guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán, complica aún más este esfuerzo.

Ni México ni Venezuela, que en su día fueron los principales proveedores de petróleo a Cuba, han enviado combustible a la isla desde la orden ejecutiva de Trump de enero de 2026, que amenazaba con imponer aranceles a cualquier país que enviara combustible a la nación comunista. Solo un gran petrolero, el Anatoly Kolodkin, con bandera rusa, ha entregado petróleo crudo a Cuba desde diciembre, brindando un alivio temporal a la isla en abril.

Los nuevos cortes de energía en La Habana y sus alrededores se producen cuando el bloqueo estadounidense a las importaciones de combustible a Cuba entra en su cuarto mes, paralizando los servicios públicos en toda la isla caribeña de casi 10 millones de habitantes. La semana pasada, las Naciones Unidas calificaron de ilegal el bloqueo de combustible de Trump, afirmando que había obstaculizado el "derecho del pueblo cubano al desarrollo, al tiempo que socavaba sus derechos a la alimentación, la educación, la salud, el agua y el saneamiento".

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