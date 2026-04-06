Trump admite que envió armas a los manifestantes iraníes durante las protestas de principios de año

¿Por qué es importante? La consecuencia fue un enorme derramamiento de sangre. Irán confirmó más de 3.000 muertos, mientras que EEUU asegura que las cifras reales se cuentan por decenas de miles.

Donald Trump ha admitido haber enviado armas a manifestantes iraníes que protestaban contra el régimen en enero, según el director de la FOX. Esta es la primera vez que un presidente estadounidense confiesa abiertamente tal acción. Las armas fueron enviadas a través de intermediarios kurdos, aunque Trump sospecha que estos se quedaron con ellas. Las protestas en Irán, inicialmente por la situación económica, se convirtieron en un levantamiento significativo contra las autoridades. El gobierno iraní, que al principio toleró las marchas, terminó reprimiéndolas violentamente, alegando intervención de Estados Unidos e Israel. Las cifras de muertos varían, con Irán reportando más de 3,000 y Estados Unidos sugiriendo decenas de miles. Esta intervención recuerda a la operación 'Ciclón' durante la Guerra Fría, cuando Estados Unidos armó a los muyahidines en Afganistán.

Donald Trump ha confirmado que ha cometido una nueva ilegalidad. Según el director de la FOX, el presidente de Estados Unidos ha admitido que envió armas a los manifestantes iraníes que protestaron contra el régimen en enero.

Esta no es la primera vez que Estados Unidos arma a grupos para tumbar a un régimen enemigo, pero sí que es la primera vez que un presidente lo admite abiertamente.

Fiel a sus habituales contradicciones, Trump ha confesado públicamente el envío de armas a los manifestantes de Irán. "El presidente me ha dicho que Estados Unidos ha enviado armas a los manifestantes iraníes, me dijo que les enviaron muchas armas", ha indicado el director de la FOX.

Lo hicieron a través de intermediarios kurdos. "Un montón de armas que enviamos a través de los kurdos", ha aseverado el presidente de Estados Unidos en una decisión que finalmente fue infructuosa.

A estas alturas, el presidente sospecha que fue engañado por los propios kurdos. "Creo que ellos se quedaron con las armas", ha declarado.

Trump envió armas a los manifestantes de oposición iraníes en las violentas protestas de principios de año con la esperanza de fomentar un levantamiento contra el estamento clerical del país.

Las protestas comenzaron a finales de año, cuando unas concentraciones iniciales contra la situación económica del país comenzaron a ganar tracción hasta convertirse en un estallido en firme contra las autoridades.

El Gobierno iraní, que en principio toleró las marchas iniciales al entender que las quejas de la población eran perfectamente legítimas, acabó recurriendo a la fuerza para reprimir las protestas, que procedió a describir como una movilización artificial alentada por Estados Unidos e Israel contra la autoridad de los ayatolás.

En cualquier caso, la consecuencia fue un enorme derramamiento de sangre: fuentes oficiales iraníes han llegado a confirmar más de 3.000 muertos mientras Estados Unidos asegura que las cifras reales se cuentan por decenas de miles.

Esta no es la primer vez que Estados Unidos arma a grupos dentro de un país enemigo. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos no entró en guerra directamente con la URSS en Afganistán. Armaron y arengaron a grupos fundamentalistas islámicos: los muyahidines.

Fue una operación clandestina, la operación 'Ciclón', una de las más costosas de la CIA. En ese caldo de cultivo que EEUU armó, crecieron los talibanes y, con ellos, Osama Bin Laden.

Años después, ocurrió uno de los eventos más trágicos en la historia de Estados Unidos: los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Dos décadas después de ese momento, Estados Unidos vuelve a intervenir desde la sombra armando a grupos dentro de un país con el que está en guerra.

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