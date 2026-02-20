Yago Rodríguez, sobre el posible ataque de EEUU a Irán: "Sospecho que Trump está dispuesto a aceptar un buen acuerdo con Irán"

Yago Rodríguez, director de 'The Political Room', analiza cuál puede ser la futura decisión de Trump, sobre si atacar o no a Irán. En el vídeo, los detalles.

Donald Trump aseguró este jueves que podría tomar una decisión sobre un posible ataque a Irán en los próximos 10 días si ambos países no llegan a un acuerdo sobreel programa nuclear de Teherán. Por su parte, Irán ha anunciado que responderá "decisivamente" si Trump ataca el país.

Yago Rodríguez, director de 'The Political Room', analiza en Al Rojo Vivo cuál puede ser la futura decisión de Trump: "Hasta ahora, han intentado medir mucho las cosas. Fijaos lo metido que está Trump con lo de Nicolás Maduro, lo medido que se hizo el ataque contra Siria cuando usaron armas químicas o lo medido que fue el ataque sobre el programa nuclear iraní", comienza analizando.

Por ello, continúa Rodríguez, "a Trump no le interesa una gran guerra, como no le suele interesar a ningún gran político. Por tanto, sospecho que en realidad está dispuesto a aceptar un buen acuerdo con Irán".

Ahora bien, "para ello van a tener que efectuar una campaña fuerte y quizás con grandes sorpresas como la que hemos visto en Venezuela. Y ahí va a estar un poco la clave: o hacen algo imaginativo para que esto no termine en una gran campaña de bombardeos o de resultado difícil de predecir, o pueden acabar metiéndose en una guerra regional que les va a distraer de lo que realmente les importa, que es China.

En el vídeo podemos ver al completo su intervención donde habla también de cómo se está preparando Irán para un posible ataque de EEUU: "Irán está intentando acelerar el envío de distintos tipos de materiales por parte de Rusia, fundamentalmente para reponer existencias en su defensa antimisiles, están intentando mejorar sus tácticas y evitar tener los agujeros cibernéticos que tuvieron en la anterior guerra y que permitieron a Israel tomar el control de sus satélites durante el propio conflicto. Y, por supuesto, están realizando una labor de fortificación notabilísima".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.