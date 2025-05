El Tribunal de Comercio de EEUU bloquea la mayoría de aranceles de Trump por excederse en sus poderes

La política arancelaria de Donald Trump ha sido bloqueada por una corte federal de Estados Unidos, que considera que el presidente excedió sus poderes al imponer aranceles bajo la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales de 1977 (IEEPA). Un panel de tres jueces determinó que el Congreso no otorga autoridad ilimitada al presidente para imponer aranceles, por lo que las medidas de Trump, incluyendo gravámenes globales y contra Canadá, México y China, son inconstitucionales y deben ser suspendidas. La Administración Trump planea recurrir la decisión. Las bolsas, como Wall Street y el Nikkei en Japón, reaccionaron positivamente al fallo, aliviando la incertidumbre en los mercados.

La famosa tabla de los aranceles del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, queda sin aplicación. Lo hace después de que una corte federal estadounidense haya bloqueado buena parte de su política arancelaria del republicano sobre las importaciones de numerosos países, al considerar que este se está "excediendo en sus poderes".

En concreto, un panel de tres jueces de la Tribunal de Comercio Internacional ha fallado durante la madrugada europea que el Congreso de EEUU no delega una autoridad "ilimitada" en el presidente para que use la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales de 1977 (IEEPA). "Las Órdenes de aranceles mundiales y de represalia exceden cualquier autoridad otorgada al presidente por la IEEPA para regular las importaciones por medio de aranceles", indican los togados.

De esta manera, en su orden los jueces bloquean los aranceles impuestos por Trump bajo la IEEPA, lo que incluye los gravámenes globales y "recíprocos" anunciados el 2 de abril, al que denominó como el 'Día de la Liberación', y otros previos contra Canadá, México y China. Al considerar que la iniciativa 'trumpista' es "inconstitucional" la bloquea.

Por eso, las medidas sujetas a la IEEPA deben "ser suspendidas y su operación permanentemente prohibida". Por esa razón, la sentencia de la Tribunal de Comercio internacional se abstiene de analizar los aranceles del 25% a la importación de acero, aluminio, vehículos y componentes, debido a que su imposición se hizo en virtud de otras disposiciones.

Tal y como recuerda la agencia EFE, la mayoría de los aranceles recogidos en esta ya estaban en pausa después de que las bolsas de todo el mundo reaccionaran con fuertes caídas. Una situación que llevó a que el 9 de abril Trump decidiera mantener solo gravámenes de 10% durante 90 días para alcanzar acuerdos con cada país. Precisamente, en el marco de estas conversaciones, tanto el republicano como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, accedieron a alargar esta tregua hasta el 9 de julio.

La Administración Trump recurrirá

La decisión de la Justicia norteamericana, no obstante, será recurrida por la Administración Trump, según ha anticipado un portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, en un breve comunicado a CNBC. En el escrito, aseguran que "no es trabajo de jueces no electos decidir cómo abordar adecuadamente una emergencia nacional".

En ese sentido, el portavoz no dudó en reiterar el argumento de Trump de que otros países han alimentado el déficit comercial de EEUU, y que este ha "creado una emergencia nacional" que ha perjudicado a la sociedad, los trabajadores y la industria, "hechos que el tribunal no disputa".

Las bolsas respiran

La noticia ya deja reacciones en los parqués. En el caso de Wall Street, su reacción fue efusiva al haberse convertido esta medida en una preocupación recurrente para los inversores debido a la incertidumbre en torno a su aplicación. De hecho, los principales indicadores subían más del 1% en las operaciones electrónicas tras el cierre de la bolsa de valores neoyorquina.

Por su parte, el principal selectivo de la Bolsa española, el IBEX 35, ha abierto este jueves con un alza del 0,55 %, tras conocerse la noticia. En los primeros compases de la jornada, el IBEX 35 alcanza los 14.181,8 puntos, tras sumar ese 0,55%, elevando las ganancias del año al 22,22%. A donde también han llegados los efectos del bloqueo es a Japón, donde su principal índice, el Nikkei subía un 1,88 % en la sesión de este jueves, impulsado por los buenos resultados financieros de Nvidia y la debilidad del yen derivada, precisamente de la decisión judicial norteamericana.