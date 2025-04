Llega el "Día de la Liberación" de Trump: el mundo, en vilo ante su gran golpe al comercio global

El 2 de abril, bautizado como el "Día de la Liberación" por Donald Trump, Estados Unidos implementará una serie de aranceles que generan una enorme incertidumbre en los mercados globales. Durante una ceremonia en la Casa Blanca, Trump anunciará los "aranceles recíprocos", destinados a penalizar a países que gravan las importaciones estadounidenses. Estos aranceles entrarán en vigor inmediatamente, pero aún no está claro si se aplicará un arancel universal a todos ellos o tasas específicas a cada país. Además, el 3 de abril se impondrá un arancel del 25% a automóviles no fabricados en EEUU.

Llegó el día. Es 2 de abril, la fecha que Donald Trump ha declarado el "Día de la Liberación" de Estados Unidos, en la que el presidente concretará una andanada de aranceles que tiene en vilo a los mercados de todo el mundo. Un golpe al comercio global cuyos detalles presentará en una ceremonia en la Casa Blanca prevista para las 16:00 horas (las 22:00, hora peninsular española), de este miércoles.

El mandatario republicano tiene previsto proclamar en ese acto, bautizado "Make America Wealthy Again, sus llamados "aranceles recíprocos". Esas tarifas, diseñadas para castigar a cualquier país que grave las importaciones estadounidenses, entrarán en vigor de forma inmediata tras el anuncio de Trump, según ha avanzado su portavoz, en declaraciones recogidas por Reuters.

De acuerdo con esta misma agencia, la Administración Trump seguía ultimando sus planes arancelarios en las últimas horas. De hecho, sigue sin estar claro qué formato adoptarán esos 'aranceles recíprocos', entre informaciones que apuntan a que Trump estaría considerando un arancel universal del 20% o bien tasas específicas para cada país, en función de las barreras comerciales que Washington considere que cada nación impone a EEUU.

Según un antiguo colaborador de Trump en el ámbito del comercio, consultado por Reuters, los aranceles de Trump afectarán en cualquier caso a más países además de "los 15 sucios" a los que ha apuntado el secretario de Comercio, Scott Bessent.

Inciertas consecuencias

Los países objeto de esos aranceles tomarán represalias con toda probabilidad. La Unión Europea ya ha dejado claro que responderá, pero es que estas tarifas van a perjudicar la propia economía de Estados Unidos, que se arriesga a entrar en recesión, entre una incertidumbre que está erosionando la confianza de inversores, consumidores y empresas y podría disparar la inflación.

Un estudio de la Aston Business School concluye de hecho que EEUU será el peor parado en esta guerra comercial, junto a Canadá, México y China. España, según ese estudio, que habla de 1,3 billones de dólares en pérdidas globales, no se vería muy afectada. En el peor de los escenarios que contempla esa investigación, Trump podría desatar una crisis aún mayor que la de la Gran Depresión.

La guerra arancelaria de Trump perjudicará a EEUU pase lo que pase: el peor escenario apunta a una crisis mayor que el 'crack del 29'

Aranceles y más aranceles

Además de esos "aranceles recíprocos", el jueves 3 entrarán en vigor más gravámenes. En concreto, EEUU impondrá una tarifa del 25% a todos los automóviles que no se fabriquen en el país norteamericano. Aunque Trump ha dejado de momento fuera de esos aranceles a los componentes fabricadas en México y Canadá, para no perjudicar tanto a la industria de su país, esta medida hará que sea mucho más caro para un estadounidense comprar un coche. Él, sin embargo, dice que no le importa "lo más mínimo".

Aranceles que se suman así a los que ya ha impuesto al aluminio, el acero y a países concretos, como México, Canadá y China. Una errática política arancelaria, que ha tenido pasos hacia adelante y atrás en el tiempo que Trump lleva de vuelta en la Casa Blanca y genera una gran inquietud en los mercados de todo el planeta.