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En el Baix Penedès

Tres detenidos por la violenta y humillante agresión a un joven con discapacidad que se viralizó en redes

Los detalles "Arrodíllate y bésame el pie". Es una de las órdenes de uno de los agresores, que golpeó a la víctima con multiples patadas y rodillazos mientras le insultaba y pedía dinero.

Tres detenidos por la violenta y humillante agresión a un joven con discapacidad que se viralizó en redes.
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Una violenta y humillante agresión a un joven con discapacidad ha provocado una oleada de indignación en el Baix Penedès, Tarragona, y en municipios cercanos, así como en las redes, donde circula el desagradable vídeo de lo sucedido.

Las imágenes, difundidas en redes sociales, han terminado derivando en la detención de tres jóvenes, dos de ellos menores de edad. En la grabación se observa cómo un chico intimida a otro entre gritos y amenazas.

Sin apenas mediar palabra, le propina una fuerte patada. La víctima, lejos de enfrentarse, intenta frenar la agresión: "Vale, ya está, ya está", repite, pero el agresor continúa con la violencia y lanza una nueva patada, aún más contundente, y le golpea con un puñetazo.

En otro momento, el atacante intenta golpearle directamente en la cara y después, trata de humillar a la víctima. Le obliga a arrodillarse y le exige que le bese las zapatillas mientras le pide dinero.

"Arrodíllate y bésame el pie", le ordena, antes de continuar golpeándole, incluso con rodillazos. Durante toda la escena, los demás jóvenes presentes no intervinieron para detener la agresión e incluso filmaron lo que estaba ocurriendo.

El vídeo fue difundido posteriormente por un amigo de la víctima, indignado por los hechos. Su rápida viralización ha provocado una fuerte reacción social, con numerosas muestras de apoyo hacia el joven agredido, que además tiene discapacidad.

Es por ello que los agresores se han visto obligados a pedir disculpas: "Por grabar y por todo lo que ha pasado estamos muy arrepentidos y estamos grabando este vídeo para pedir disculpas".

"Sé que mi error fue hacer bajar a ese chaval para que le pegaran. He estado 48 horas en el calabozo y aparte tengo unas normas que seguir y eso del juzgado", añade otro de los agresores.

Por suerte, el joven que sufre la agresión se encuentra en buen estado, aunque los Mossos d'Esquadra mantienen abierta la investigación.

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