"Todo empezó como una broma" de la pareja: las explicaciones de la presunta espía de Putin relacionada con un militar español

¿Qué ha dicho? "Él bromeaba constantemente con que estaba saliendo con una espía rusa, porque su trabajo consistía precisamente en vigilar la flota y los submarinos rusos", ha explicado Janine White. Es abogada, ha intentado ser concejala y ha ejercido como periodista y escritora.

Hace unos días, se conoció la historia de un comandante español expulsado de una base de la OTAN tras conocer a una mujer por Tinder, quien fue vista como una posible espía rusa. En el programa 'La Mesa' de Cristina Pardo, la mujer negó las acusaciones, afirmando que lo que comenzó como una broma se convirtió en una alerta de seguridad. Janine White, la presunta espía, es soviética de nacimiento y reside en Londres desde 2004. Abogada, periodista y escritora, ha sido vinculada con la inteligencia rusa y ha enfrentado cuatro procesos legales, mientras niega ser una espía y critica al Estado británico.

Hace unos días, conocimos una historia que, aunque parece de película, es real. La de un comandante español que había sido expulsado de una base de la OTAN tras descubrir que había conocido por Tinder a una mujer. Mejor dicho, a una presunta espía de Vladímir Putin. Ahora, la hemos podido escuchar por primera vez. Ha negado todo en el programa de Cristina Pardo, 'La Mesa'.

Se ha defendido y asegurado que lo que empezó como una broma, que ella podía ser espía de Rusia, se ha acabado convirtiendo en una alerta de seguridad. Recordemos que la OTAN abrió una investigación y apartó al militar, que tuvo que volver a España.

"No soy una espía rusa", ha sentenciado. Y para explicar aquello de la broma, no ha dudado en decir que el militar fue el primero en jugar con su profesión. "En Tinder, recuerdo que aparecía en su perfil como artista, así que no supe de su trabajo en la OTAN hasta más o menos dos semanas después".

"Él bromeaba constantemente con que estaba saliendo con una espía rusa, porque su trabajo consistía precisamente en vigilar la flota y los submarinos rusos. Al poco tiempo, dos oficiales de la inteligencia militar española viajaron hasta Reino Unido para hablar con el comandante sobre su relación conmigo y le dijeron que había incurrido en dos brechas de seguridad", ha contado esta mujer.

Por ello, nos preguntamos quién es exactamente Janine White.

Janine White, la presunta espía rusa

Retiran la habilitación de seguridad a un militar español tras conocer por Tinder a una espía rusa

No es madrileña, pues soviética de nacimiento, pero sí gata. Porque Janine White cuenta con siete vidas y se reviste de cierto misterio embrujador. Ella misma se presenta como trabajadora "en el cruce entre la ley, la inteligencia artificial, la estrategia institucional y la narrativa, consejera en cuestiones de gobernanza y estrategia."

Tanto apuesta por la IA, que en los artículos para defenderse de las acusaciones de espía de Vladímir Putin, tira de ella con imágenes falsas de regusto soviético y de bromas. Sin olvidar que en sus redes sociales proliferan los vídeos sintéticos sobre la caída de los estados o la "pericia mística".

Janine White es residente en Londres desde 2004. Es abogada y ha intentado ser concejala con su marido británico. Ha ejercido como periodista, por ejemplo, en 'La ruleta rusa', una revista digital de lujo en la lengua de los zares. También como escritora y "reparadora cerebral", firmando libros, por ejemplo, sobre cómo convertirse en un superhéroe.

Públicamente, admiradora y seguidora de Putin, ha reconocido haberse reunido con la inteligencia rusa al visitar a su padre enfermo en San Petersburgo. Lo que ha acrecentado las sospechas sobre su flirteo con el comandante de la OTAN que le permitió entrar varias veces en la base del Mando Marítimo aliado de Northwood. Pero ella, lejos de taparse como una Mata Hari, contesta cargando contra el Estado británico. Llega a compararlo con la Rusia de Stalin.

Espía o no, tiene cuatro procesos abiertos.

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