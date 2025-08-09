Un tiroteo en un campus universitario de Atlanta deja dos muertos, un policía y el autor del ataque

Policía y Emergencias en el lugar de un tiroteo cerca de la Universidad Emory, Atlanta.

Un tiroteo en el campus de la Universidad de Emory, Atlanta, dejó como saldo la muerte de un policía y del atacante, cuyo objetivo parecía ser disparar contra una sede de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Las autoridades recibieron una llamada de alerta sobre disparos cerca de las instalaciones universitarias alrededor de las 16.50 horas, lo que provocó un gran despliegue policial. El atacante fue encontrado muerto con heridas de bala, aunque aún no se ha determinado si fue abatido o se disparó a sí mismo. Un policía que intentó detener el tiroteo fue herido y falleció en el hospital. Greg Padrick, jefe interino del Departamento de Policía del Condado de DeKalb, lamentó la pérdida del agente, mientras que Lorraine Cochran-Johnson, directora ejecutiva del condado, destacó el impacto en la familia del oficial fallecido. Las autoridades confirmaron que tanto los agentes como el edificio recibieron disparos.

La Policía de la zona recibía sobre las 16.50 horas una llamada alertando de disparos en las inmediaciones de las instalaciones universitarias. Los agentes comenzaron un dispositivo en el lugar con un gran despliegue policial.

El autor del ataque fue hallado muerto con heridas de bala y aún se desconoce si fue abatido o se disparó a sí mismo. Un policía que intentó frenar el tiroteo resultó herido de bala y finalmente ha fallecido en el hospital.

"Este agente respondió a la llamada como estaba entrenado y, durante el incidente, recibió disparos y perdió la vida", ha indicado Greg Padrick, jefe interino del Departamento de Policía del Condado de DeKalb, en declaraciones recogidas por CNN.

"Esta noche, hay una esposa sin esposo. Hay tres hijos, uno no nacido, sin padre. Hay una madre y un padre, así como hermanos que también comparten esta traumática pérdida", ha señalado Lorraine Cochran-Johnson, directora ejecutiva del condado de DeKalb. Por su parte, las autoridades han confirmado que tanto los agentes de seguridad como el edificio recibieron disparos.

En los alrededores de la Universidad se encuentra una guardería en la que había 92 niños en el momento del incidente. Los menores han sido trasladados con sus padres a la mayor celeridad cuando se ha controlado el tiroteo.