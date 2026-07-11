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Más de 120 drones

Al menos 11 heridos en Kyiv después de una nueva oleada de ataques rusos durante la noche

Los detalles Según defiende Rusia, el objetivo han sido empresas del complejo industrial militar ucraniano, pero Ucrania denuncia que los drones han impactado en "infraestructura civil".

Imagen de los destrozos causados por un ataque ruso en Kyiv Imagen de los destrozos causados por un ataque ruso en KyivReuters / jml35758
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Al menos 11 personas, entre ellas un niño, han resultado heridas como consecuencia de una ola de ataques aéreos rusos contra Kyiv a lo largo de la noche de este viernes a sábado que ha alcanzado edificios residenciales y de oficinas.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha denunciado que "los ataques alcanzaron infraestructura civil incluso antes de que sonara la alarma aérea" y que, junto a la capital, han sido alcanzadas las regiones de Odesa, Sumy, Járkiv y Chernígov.

A este balance hay que añadir al menos un muerto y 29 heridos, entre ellos un menor de edad, como consecuencia de bombardeos previos lanzados por Rusia a última hora del viernes contra la región de Zaporiyia.

Zelenski ha precisado que, a lo largo de la noche, Rusia ha lanzado más de 120 drones y doce misiles, seis de ellos balísticos que han conseguido atravesar las defensas ucranianas, de ahí que el presidente de Ucrania haya insistido en que su país firme lo antes posible los acuerdos de licencia para fabricar sus propios sistemas de defensa antiaérea Patriot que lleva meses solicitando.

Ahora bien, Rusia defiende que su ataque ha ido dirigido contra empresas del complejo industrial militar ucraniano en la capital del país. "Durante la pasada noche las Fuerzas Armadas rusas lanzaron múltiples ataques con armas de precisión y largo alcance de emplazamiento terrestre y aéreo, así como con drones", ha señalado el Ministerio de Defensa ruso en una nota publicada en MAX, la red de mensajería rusa.

Según Defensa, los ataques "alcanzaron instalaciones de la industria militar ucraniana en Kyiv que se dedicaban a la producción y almacenamiento de drones de largo y medio alcance".

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