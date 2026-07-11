Al menos 11 heridos en Kyiv después de una nueva oleada de ataques rusos durante la noche

Los detalles Según defiende Rusia, el objetivo han sido empresas del complejo industrial militar ucraniano, pero Ucrania denuncia que los drones han impactado en "infraestructura civil".

Al menos 11 personas, incluido un niño, han resultado heridas tras una serie de ataques aéreos rusos en Kyiv, afectando tanto a edificios residenciales como a oficinas. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, denunció que los ataques impactaron infraestructura civil antes de que sonara la alarma aérea. Además, las regiones de Odesa, Sumy, Járkiv y Chernígov también fueron alcanzadas. En Zaporiyia, un bombardeo previo dejó al menos un muerto y 29 heridos. Zelenski ha destacado el lanzamiento de más de 120 drones y 12 misiles por Rusia, solicitando acuerdos para fabricar sistemas de defensa Patriot. Rusia, por su parte, afirma que los ataques se dirigieron a instalaciones militares en Kyiv.

Al menos 11 personas, entre ellas un niño, han resultado heridas como consecuencia de una ola de ataques aéreos rusos contra Kyiv a lo largo de la noche de este viernes a sábado que ha alcanzado edificios residenciales y de oficinas.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha denunciado que "los ataques alcanzaron infraestructura civil incluso antes de que sonara la alarma aérea" y que, junto a la capital, han sido alcanzadas las regiones de Odesa, Sumy, Járkiv y Chernígov.

A este balance hay que añadir al menos un muerto y 29 heridos, entre ellos un menor de edad, como consecuencia de bombardeos previos lanzados por Rusia a última hora del viernes contra la región de Zaporiyia.

Zelenski ha precisado que, a lo largo de la noche, Rusia ha lanzado más de 120 drones y doce misiles, seis de ellos balísticos que han conseguido atravesar las defensas ucranianas, de ahí que el presidente de Ucrania haya insistido en que su país firme lo antes posible los acuerdos de licencia para fabricar sus propios sistemas de defensa antiaérea Patriot que lleva meses solicitando.

Ahora bien, Rusia defiende que su ataque ha ido dirigido contra empresas del complejo industrial militar ucraniano en la capital del país. "Durante la pasada noche las Fuerzas Armadas rusas lanzaron múltiples ataques con armas de precisión y largo alcance de emplazamiento terrestre y aéreo, así como con drones", ha señalado el Ministerio de Defensa ruso en una nota publicada en MAX, la red de mensajería rusa.

Según Defensa, los ataques "alcanzaron instalaciones de la industria militar ucraniana en Kyiv que se dedicaban a la producción y almacenamiento de drones de largo y medio alcance".

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