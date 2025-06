¿Tiene EEUU más intereses en Irán que frenar su programa nuclear? El profesor Pedro Rodríguez responde

Donald Trump ha autorizado un ataque contra instalaciones nucleares en Irán, específicamente en Isfahán, Natanz y Fordow. Esta ofensiva no cuenta con el apoyo unánime del partido republicano, según el profesor de Relaciones Internacionales Pedro Rodríguez. Rodríguez destaca que las intenciones de Estados Unidos podrían ir más allá de detener el enriquecimiento de uranio, sugiriendo un posible interés en cambiar el régimen iraní, similar a lo ocurrido en Irak. Además, menciona que Estados Unidos estaría encantado con el regreso del Shah a Irán, aunque reconoce que es una figura desconocida para la mayoría de los iraníes. El régimen iraní enfrenta problemas internos y podría responder de manera desesperada.

Donald Trump ha movido ficha. Tras estar valorando la idea durante varios días, el presidente estadounidense ha dado luz verde a una ofensiva sobre Irán que se ha saldado en un bombardeo contra las instalaciones nucleares de Isfahán, Natanz y Fordow.

En laSexta, el profesor de Relaciones Internacionales Pedro Rodríguez ha analizado la situación, explicando que este ataque ni siquiera cuenta con el apoyo unánime del partido republicano: "Es un momento muy preocupante cuando hemos visto este debate en el partido republicano sobre la connivencia o no de implicarse en esta guerra. Y es muy preocupante porque la voz de la razón parece ser Steve Bannon, que le ha recordado que 'America First' significa no empezar nuevas guerras como esta".

Ahora bien, también ha señalado que las intenciones de Estados Unidos en el país asiático pueden ir más allá de paralizar su enriquecimiento de uranio: "Es un régimen autoritario a los que se les atribuye intenciones de acumular un arsenal no convencional. Eso fue el comienzo de la guerra de Irak. La guerra de Irak empezó por las armas de destrucción masiva, pero acabó con un cambio de régimen. Un cambio de régimen que hizo colapsar el país. Todo el derramamiento de sangre es un antecedente a tener en cuenta cuando se está atacando Irán".

De hecho, Pedro Rodríguez ha explicado que Estados Unidos apoyaría la vuelta del Shah a Irán, un interés extra en esta ofensiva: "El problema de los ayatolás es que su legitimidad deriva de la revolución islámica contra el Shah. La demografía de Irán hace que la mayoría de iraníes no tengan ni idea de quién fue el Shah. A EEUU le encantaría esa solución, pero en Irán el Shah es un perfecto desconocido".

"Los problemas del régimen no son de su historia, es de actualidad, de su gestión, de su crisis económica y de que solo se ha dedicado a hacer una cosa bien, que es martirizar a las mujeres. En Irán a nadie le gusta que le cambien las cosas a bombazos desde fuera, pero el régimen tiene sus fisuras. El régimen está desesperado y eso aumenta el peligro porque puede haber una respuesta desesperada", concluye.