'The Sun' admite que espió a Harry durante su infancia: el hijo de Lady Di pide abrir una investigación

El príncipe Harry (Enrique) inició una batalla legal, pero también moral que está ganandoa los tabloides. El hijo del rey Carlos III de Inglaterra ha conseguido que The Sun, diario insigne reprsentativo de la prensa amarillista británica, le pida perdón por la persecución a la que fue sometido durante su infancia, así como su madre, la princesa Diana de Gales. Todo parte de un litigio que ha terminado con un acuerdo extrajudicial con la empresa matriz, News Group Newspapers (NGN), filial británica del imperio del magnate Rupert Murdoch. Pero el hijo de Lady Di quiere ir más allá y que se investigue de forma policial.

El duque de Sussex aceptó este miércoles un acuerdo extrajudicial con News Group Newspapers (NGN), dueña de The Sun y del News of the World , después de que la empresa se disculpara por "la intrusión ilegal" en su vida y le ofreciera una indemnización. Tras negociaciones entre las partes, el abogado de Harry, David Sherborne, anunció el pacto, lo que significa que se anula el juicio por esta causa que debió empezar el martes pero que fue aplazado.

Admiten que espiaron de forma ilegal

En la sesión del miércoles ante el Tribunal Superior, se presentó un comunicado de NGN, en que la compañía admite que cometió prácticas ilegales, entre ellas escuchas telefónicas, entre 1996 y 2011. El grupo mediático ha ofrecido "una disculpa completa e inequívoca" al príncipe "por la grave intrusión de The Sunentre 1996 y 2011en su vida privada, lo que incluye incidentes de actividades ilegales llevadas a cabo por investigadores privados" que trabajaban para el periódico.

NGN también se disculpa en los mismos términos "por el espionaje telefónico, la vigilancia y el uso indebido de información personal por parte de periodistas e investigadores privados contratados por éstos en News of the World, el periódico clausurado en 2011 a raíz del escándalo de las escuchas ilegales. Además de aceptar las malas prácticas, la empresa también pide perdón a Enrique, de 40 años, "por el impacto que tuvo en él la constante cobertura y la grave intrusión en su vida privada, así como en la vida privada de Diana, princesa de Gales, su difunta madre, en particular durante sus años de juventud".

"Reconocemos y pedimos disculpas por la angustia causada al duque y el daño infligido a las relaciones, amistades y familia, y hemos acordado pagarle una indemnización sustancial", afirma la empresa en la nota leída en la corte. NGN también ofreció una disculpa completa al otro demandante, el diputado laborista Tom Watson, quien también será indemnizado, poniendo fin a esta larga saga legal.

Pide una investigación policial

Tras este acuerdo, y la admisión de estos hechos, Harry ha pedido a la policía y al Parlamento que investiguen la actividad ilegal histórica del grupo, así como el perjuicio y encubrimientos que siguieron a esa actividad ilegal.

Harry presentó su demanda contra NGN por primera vez en 2019, una de las varias que ha presentado contra periódicos británicos. NGN ha pagado cientos de millones de libras a víctimas de escuchas telefónicas y otras formas ilegales de recopilación de información por parte del News of the World, y ha llegado a acuerdos en más de 1.300 demandas que involucraban a celebridades, políticos, figuras deportivas conocidas o personas anónima que estaban relacionadas con ellos o con eventos importantes.

No obstante, siempre ha rechazado cualquier afirmación de que hubo irregularidades en The Sun, o de que alguna figura importante lo supiera o intentara encubrirlo, como alega la demanda de Harry.

El príncipe, de 40 años, ha dicho que su misión no es conseguir dinero sino llegar a la verdad, después de que otros demandantes llegaran a acuerdos en casos para evitar el riesgo de una factura legal multimillonaria que podría ser impuesta incluso si ganaran en la corte pero hubieran rechazado la oferta de NGN.