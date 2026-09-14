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Investigación en marcha

Beatriz de Vicente explica qué implica tratar como feminicidio el asesinato de Claudia en México: "Conlleva más garantías y un aumento de penas"

La abogada detalla que se considera feminicidio cuando "se mata a una mujer por su condición de mujer".

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El asesinato el sábado en México de una joven española de 21 años se está investigando como feminicidio. Como ha explicado la abogada Beatriz de Vicente en Más Vale Tarde, un asesinato se considera feminicidio cuando se "mata a una mujer por su condición de mujer".

De Vicente ha comentado que en algunas de las últimas leyes sobre violencia de género o el Estatuto de la Víctima se recoge ese término.

En este caso, la víctima, Claudia Taraconte, estudiante de la Universidad de Granada y que se encontraba de intercambio en el país centroamericano, fue asesinada a puñaladas por un hombre que la persiguió por la calle.

De momento no hay ningún detenido y se debe investigar también los motivos que llevaron al asesinato.

No obstante, la abogada ha indicado que en México el feminicidio "conlleva unas especiales garantías procesales e incluso un aumento de la pena si, efectivamente, se establece que ha muerto por su condición de mujer, además de un robo o cualquier otra agresión".

Según De Vicente, las penas en el supuesto del feminicidio "aumentan de 40 a 60 años".

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