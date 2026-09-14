Beatriz de Vicente explica qué implica tratar como feminicidio el asesinato de Claudia en México: "Conlleva más garantías y un aumento de penas"

La abogada detalla que se considera feminicidio cuando "se mata a una mujer por su condición de mujer".

El asesinato de Claudia Taraconte, una joven española de 21 años en México, está siendo investigado como feminicidio. Según la abogada Beatriz de Vicente, se considera feminicidio cuando se mata a una mujer por su condición de mujer, un término recogido en leyes sobre violencia de género. Claudia, estudiante de la Universidad de Granada en intercambio, fue apuñalada por un hombre que la persiguió en la calle. No hay detenidos y se investigan los motivos del crimen. En México, el feminicidio implica garantías procesales y penas de 40 a 60 años si se confirma la motivación de género.

El asesinato el sábado en México de una joven española de 21 años se está investigando como feminicidio. Como ha explicado la abogada Beatriz de Vicente en Más Vale Tarde, un asesinato se considera feminicidio cuando se "mata a una mujer por su condición de mujer".

De Vicente ha comentado que en algunas de las últimas leyes sobre violencia de género o el Estatuto de la Víctima se recoge ese término.

En este caso, la víctima, Claudia Taraconte, estudiante de la Universidad de Granada y que se encontraba de intercambio en el país centroamericano, fue asesinada a puñaladas por un hombre que la persiguió por la calle.

De momento no hay ningún detenido y se debe investigar también los motivos que llevaron al asesinato.

No obstante, la abogada ha indicado que en México el feminicidio "conlleva unas especiales garantías procesales e incluso un aumento de la pena si, efectivamente, se establece que ha muerto por su condición de mujer, además de un robo o cualquier otra agresión".

Según De Vicente, las penas en el supuesto del feminicidio "aumentan de 40 a 60 años".

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