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Una vuelta a casa amarga

El terrible dolor de padres libaneses que perdieron a sus hijos en ataques israelíes: "Me arde el corazón"

Los detalles Mohammed Baalbaki cuenta que a su hija "le alcanzó la metralla en la cintura, lo que la mató al instante". Por mucho que con el alto el fuego los libaneses puedan volver a casa, se trata de un regreso amargo.

Madre que ha perdido a su hijo en un ataque israelí
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En Líbano, los ataques israelíes han arrasado con generaciones enteras, familias a las que se les ha negado, incluso, dar un entierro digno a sus muertos. "Me arde el corazón", expresa una madre entre lágrimas.

Por su parte, Ahmed Qassem, amigo de Hassan Badawi, el voluntario de la Cruz Roja libanesa que murió en un ataque israelí, expresa que ahora tienen lo que llaman "un entierro simbólico en tiempos de guerra" porque no pueden llegar a su pueblo natal.

Y por si no fuera doloroso enterrar a un ser querido, imagínense tener que hacerlo dos veces. Y es que antes de huir del país, algunos dejaron atrás fosas comunes que ahora tienen que desenterrar para sacar los cuerpos.

"Le alcanzó la metralla y la mató al instante

Mohammed Baalbaki, padre desplazado que perdió a su hija tras la huelga israelí, cuenta que a la pequeña "le alcanzó la metralla en la cintura, lo que la mató al instante".

Por mucho que con el alto el fuego los libaneses puedan volver a casa, se trata de un regreso amargo, ya que los destrozos de la guerra inundan las calles, una imagen desoladora que desgraciadamente ya hemos visto antes en Gaza.

"Nuestros cuerpos fueron desplazados, pero nuestras almas permanecieron aquí. Regresamos a nuestra esencia", manifiesta Mahmoud Ghadboun, libanés que regresa al país.

Además, la vuelta no está siendo fácil, ya que Israel se encargó de destruir puentes clave y ahora las autoridades libanesas, como pueden, crean pasos improvisados.

Mientras, al norte del estado genocida de Israel, un grupo de civiles protestan por el acuerdo de alto el fuego en Líbano. Parece que están de acuerdo con que su país siga bombardeando a civiles inocentes.

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