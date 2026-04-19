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Del traje a las mallas

El fitness como estrategia política: Lula, un 'gymbro' más como Biden y Macron a la caza del voto joven

Los detalles El líder brasileño, de 80 años, es el último en sumarse a la moda del deporte para tratar de captar al voto joven con vistas a las elecciones de fin de año.

Lula da Silva, haciendo sentadillas
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Cambiar el traje y la corbata por el pantalón corto. Por las camisetas sin mangas para exhibir bíceps. Es lo que hacen cada vez más políticos. Es una moda, la moda del fitness, a la que recientemente se ha sumado un Lula da Silva que a sus 80 años está en plena forma rumbo a la reelección en Brasil.

Porque no es solo mazarse. Es, además, una estrategia política y marketing electoral. Es lo que está haciendo, retransmitiendo en directo sus ejercicios en vídeos que está grabando su mujer. Su objetivo, llegar a la gente joven.

Llegar a esos votantes que tendrán en sus manos la papeleta que puede hacerle ganar de nuevo en las próximas elecciones de octubre. Y para ello entrena. Para ello está, a golpe de sentadillas, demostrando que la edad es solo un número.

Y ahí está. A tope. Con las mallas deportivas para ganar en flexibilidad en cada ejercicio que realiza y haciendo lo que otros han hecho también.

Lo que hizo en su momento Joe Biden, que se puso a dar unas carreritas en traje por la Casa Blanca junto a Barack Obama. Emmanuel Macron, por su parte, se dedicó más al boxeo. En España, Pedro Sánchez ha subido algún que otro vídeo haciendo bici.

Ahí están muchos en redes sociales. Exhibiendo forma física. Mostrando músculo. Todo, para ponerse o mantenerse en forma... y también para rascar algún voto más de cara a las elecciones.

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