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Un 19 de abril de 1961

Uno de los mayores fracasos de Estados Unidos: se cumplen 65 años de la fallida invasión de Bahía de Cochinos en Cuba

El contexto Más de seis décadas después, Trump está ahogando a la isla cortando el suministro de petróleo y dejando a oscuras a los cubanos. "Puede imponer las medidas que quiera", dicen.

Invasión a Bahía de Cochinos

Han pasado 65 años desde la invasión de Bahía de Cochinos al suroeste de Cuba. Desde el plan ideado por Eisenhower, llevado a cabo por exiliados cubanos, para derrocar a Fidel Castro. Para acabar con el mandato de un líder que había llegado al poder dos años antes gracias a la Revolución y que era aliado de la URSS.

Todo, un 19 de abril de 1961. Un día en el que Oreste, por aquel entonces joven brigadista a las órdenes de Castro, vio bajar a los tanques: "Todo el destacamento que tenían llegó por aquí".

Ahora, esos blindados y aviones capturados se exponen en la isla como trofeos. Porque la invasión fue un fracaso. Porque Kennedy, en cuanto se enteró de que EEUU estaba tras el ataque, retiró el apoyo de la aviación estadounidense. En apenas 48 horas, los invasores tenían que rendirse.

Jesús, otro veterano que luchó con Castro, sobrevive como puede en la isla: "Me subieron la chequera un poquito, pero nunca me alcanza para el mes entero".

Ahora, con la misma entereza que demostraron entonces, los cubanos desafían a la luz de las velas al bloqueo al que les somete Estados Unidos. Al que les somete Donald Trump.

"Puede imponer las medidas que quiera, pero al final, si los cubanos se sienten cubanos, seguirán luchando igual que nosotros. Iluminándose con linternas, cocinando con leña", cuentan.

Mientras, la música sigue iluminando las calles de la isla con los cubanos recordando que, a su manera, derrotaron a EEUU.

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