Las ONG respaldan la cifra de 2.500 muertos en la represión de las protestas en Irán

Cuerpos de víctimas de las protestas contra el régimen islámico en Irán

Los detalles Según Hengaw, el gobierno iraní ha ejecutado una política de violencia masiva, con muertes premeditadas de civiles, detenciones arbitrarias y tribunales sumarios, mientras trata de ocultar la verdad con apagones y censura informativa.

La represión de las protestas en Irán podría haber dejado más de 2.500 muertos, según estimaciones de la ONG de derechos humanos Hengaw, con sede en Noruega. En un comunicado publicado este martes, la organización explica que su equipo de verificación comprueba a diario la identidad de las víctimas, y que hasta ahora ha logrado confirmar plenamente 80 nombres.

Hengaw denuncia que las fuerzas gubernamentales iraníes han desplegado una política de represión sistemática, coordinada y extendida, que incluye la muerte premeditada de civiles, incluso niños, el uso masivo de fuerza letal, tribunales sumarios, detenciones arbitrarias masivas y la militarización de ciudades para infundir miedo. Según la ONG, los informes que han recibido apuntan a muertes masivas en distintas partes del país, lo que refleja un patrón de violencia generalizado.

Además, la organización alerta sobre ataques a hospitales e instalaciones médicas, citando asaltos en Ilam y Teherán, y critica el apagón informativo impuesto por las autoridades, que ha bloqueado el acceso a información y comunicación libre. Hengaw asegura que esto forma parte de un esfuerzo deliberado del gobierno iraní por ocultar la magnitud de los crímenes cometidos y evitar la rendición de cuentas internacional.

La ONG advierte que lo ocurrido podría contener elementos de crímenes contra la humanidad y llama a la comunidad internacional a actuar, incluyendo medidas coercitivas recogidas en la Carta de Naciones Unidas. Hengaw también insta a la Unión Europea y al Reino Unido a retirar a sus embajadores de Teherán, como señal de condena y presión sobre el Ejecutivo iraní.

“Esa acción representa una mínima respuesta responsable de la comunidad internacional ante un gobierno que ha violado sistemáticamente los principios del derecho internacional", concluye Hengaw.

