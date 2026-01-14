Emilio Doménech, sobre la tensión entre EEUU e Irán: "Son dos matones, y Trump se está aprovechando de que Irán está débil"

"Veo a Donald Trump e Irán como dos matones de instituto", afirma Emilio Doménech, que reflexiona: "Irán ha estado siendo el matón de una parte de Oriente Medio y EEUU ha sido el matón a nivel global".

El fundador de 'Watif', Emilio Doménech, destaca en este vídeo de Al Rojo Vivo que ve a "Trump e Irán como dos matones de instituto": "Irán ha estado siendo el matón de una parte de Oriente Medio y Estados Unidos ha sido el matón a nivel global, pero ahora se quiere centrar en América con Venezuela".

"Ahora Irán está muy debilitado y no está al mismo nivel de fuerza que antes", explica el periodista, que destaca cómo al decir "los iraníes que responderán a EEUU pero que están dispuestos a negociar con Trump, han demostrado su vulnerabilidad y el otro matón de instituto (Trump) se aprovecha cuando ve que el otro matón (Irán) está débil". Además, el experto en Estados Unidos afirma que Donald Trump "ve la posibilidad de derrotar a los ayatolás y poner un Gobierno títere como hacía EEUU hace décadas".

Por otro lado, el periodista explica las encuestas previas a la detención de Nicolás Maduro: "Antes los estadounidenses e, incluso, los republicanos no estaban de acuerdo con una intervención en Venezuela, pero después de que la operación sea un éxito, les parece perfecto, porque la demostración de fuerza a nivel internacional es lo que les gusta a los votantes".

"Ha cambiado la ley internacional y ahora es la ley del más fuerte", explica Doménech, que destaca que "los votantes republicanos, que al final son una secta que solo defienden el personalismo de Trump, les parece bien que la demostración de fuerza sea que EEUU siga imperando y siendo el rey de la banda del patio".

