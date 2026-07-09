Ahora

Catástrofe en Venezuela

Suben a 3.899 los muertos tras el doble terremoto en Venezuela

Los detalles Según el balance oficial del Gobierno venezolano, la cifra de heridos se mantiene en 16.740. Además hay 17.907 personas sin vivienda y 6.462 rescatados.

Los equipos de rescate registran los escombros de un edificio que se derrumbó durante los terremotos en La Guaira, Venezuela. Los equipos de rescate registran los escombros de un edificio que se derrumbó durante los terremotos en La Guaira, Venezuela.Agencia AP / ehd35646

La cifra de muertos por los terremotos de hace quince días en Venezuela subió este jueves a 3.899, mientras que la de heridos se mantuvo en 16.740, según el balance oficial. La cifra de heridos se mantiene igual respecto al balance del domingo, mientras que el número de fallecidos supone un aumento de 88 personas.

De acuerdo con el boletín compartido por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, la cifra de personas sin vivienda se mantiene en 17.907 y las rescatadas en 6.462. Además, indicó que han sido atendidas por las autoridades 86.794 familias desde el doble terremoto del pasado 24 de junio de magnitud 7,2 y 7,5, y 16.892 personas están en los 89 campamentos transitorios habilitados por el Estado venezolano.

Actualmente, hay 856 edificios afectados, entre ellos 190 colapsados. Este jueves, la Embajada de Estados Unidos en Venezuela informó que más de 30.000 venezolanos han recibido artículos de primera necesidad del país norteamericano. Los insumos, entregados por el subsecretario de Agricultura estadounidense, Luke Lindberg, y el funcionario del Departamento de Estado, Ryan Shrum, llegan a través de la organización Global Empowerment Mission.

Por otra parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) aseguró este jueves que la respuesta sanitaria tras los terremotos que azotaron a Venezuela entró en una nueva fase "crítica", al tiempo que advirtió que la emergencia "está lejos de haber terminado". La OPS detalló que ha movilizado hasta el momento unos 9 millones de dólares de los 24 millones de dólares que necesita recaudar para la emergencia y alertó que "la respuesta está entrando ahora en una nueva fase igualmente crítica, centrada en la estabilización, la continuidad de la atención y la recuperación temprana".

El director de la OPS, Jarbas Barbosa, insistió en que los mayores riesgos tras una catástrofe de este calibre suelen estar relacionados con las interrupciones de los servicios de salud, el hacinamiento, el acceso al agua potable o la vacunación.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. Trump ataca hasta 170 objetivos en Irán mientras los iraníes se despiden de Jamenei al grito de "mataremos a Trump"
  2. Un enchufe, dos contratos a dedo y un exjefe de gabinete: las claves del nuevo informe de la UCO sobre las cloacas del PSOE que apunta a Juanma Serrano
  3. El juez pregunta a Asuntos Internos si las grabaciones de Villarejo a Cospedal y su exmarido pueden ser delictivas
  4. Las mentiras que podrían haber motivado la precipitación en la causa contra el exDAO por agresión sexual a una subordinada
  5. De jugar con sonajeros a especular con llaves: cuando 500 metros cuadrados valen más vacíos que llenos de niños
  6. Miles de kilómetros en bus, tres fronteras y un deseo de libertad: 'Las pioneras de Béjar' y su exilio durante el franquismo