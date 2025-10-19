Ahora

"Ha sido maltratado"

Trump indulta a George Santos, el congresista republicano que se inventó su currículo

Los detalles Tras pasar unos meses en prisión, el excongresista ha salido de inmediato y ha agradecido al republicano su voto de confianza. "Hoy tuve el honor de hablar con él personalmente, una conversación que jamás olvidaré", escribió en sus redes sociales.

El excongresista republicano George Santos.El excongresista republicano George Santos.EP
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Este viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conmutaba la condena a siete años de prisión que se le había impuesto al excongresista republicano George Santos, quien mintió en su currículo y en su supuesto título universitario.

Asimismo, aseguró que había trabajado en diferentes empresas financieras en Wall Street y que tenía más de una decena de propiedades, algo que también era mentira.

Tras pasar tres meses en prisión, Santos ha salido de inmediato y ha agradecido al republicano su voto de confianza. "Hoy tuve el honor de hablar con él personalmente, una conversación que jamás olvidaré", escribió en la red social X el excongresista, que fue condenado el pasado abril por fraude electrónico y robo de identidad agravado.

"Vi no solo la fuerza de un gran líder, sino también el corazón de un hombre que cree en la misericordia, en la redención y en la promesa que EEUU nos da a todos: la promesa de una segunda oportunidad. Recibí algo que nunca pensé que volvería a tener: una verdadera segunda oportunidad en la vida. Una oportunidad para crecer, cambiar y recorrer un mejor camino", añadió.

Santos, de 37 años, fue representante por Nueva York entre 2023 y 2025, hasta que un tribunal federal de Nueva Jersey lo condenó a siete años de prisión. El líder estadounidense afirmó en su cuenta de Truth Social que este había sido "terriblemente maltratado en prisión" y sometido a un injustificado aislamiento.

El presidente describió al exconvicto como alguien que suele ser "un poco pícaro" e indicó que hay muchos "pícaros" en el país. Además de por la invención de su currículo, Santos es conocido por sus comentarios polémicos sobre corrupción y migración y acumula diversas denuncias en su carrera.

