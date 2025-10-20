Investigan las causas del accidente de un avión de carga en Hong Kong que dejó dos operarios muertos

Investigan la pérdida de control de un Boeing 747-481 de carga al aterrizar en Hong Kong

Los detalles Las autoridades investigan el accidente ocurrido la madrugada del lunes en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong, donde un Boeing 747 de carga, procedente de Dubái, se salió de la pista y cayó al mar, causando la muerte de dos operarios.

Las autoridades de Hong Kong investigan un accidente en el Aeropuerto Internacional, donde un Boeing 747-481 de carga, procedente de Dubái, se salió de la pista al aterrizar, chocando contra un vehículo de asistencia y terminando parcialmente en el mar. El incidente provocó la muerte de dos trabajadores del vehículo impactado. El vuelo, operado por Air ACT Cargo, no emitió señales de emergencia antes del accidente. Los cuatro tripulantes del avión resultaron ilesos. Las causas del accidente, que podrían incluir un fallo técnico o error humano, están siendo investigadas. La pista norte permanecerá cerrada mientras se realiza la investigación. Las autoridades expresaron sus condolencias y destacaron la prioridad de la seguridad aérea. Este incidente evoca el accidente del vuelo CA605 de 1993 en Hong Kong.

Las autoridades de Hong Kong investigan las causas del grave accidente registrado la madrugada de este lunes en el Aeropuerto Internacional, cuando un avión de carga Boeing 747-481, procedente de Dubái, se salió de la pista durante el aterrizaje, chocó contra un vehículo de asistencia y terminó parcialmente en el mar, provocando la muerte de dos trabajadores.

Según explicó Man Ka-chai, jefe de investigación de la Autoridad de Investigación de Accidentes Aéreos (AAIA), el vuelo EK9788 de Emirates SkyCargo —operado por la compañía turca Air ACT Cargo— había recibido autorización para aterrizar con normalidad y no emitió ninguna señal de emergencia antes de abandonar la pista. Tampoco hubo solicitud de asistencia desde la torre de control cuando el aparato perdió el control, atravesó el vallado y cayó al mar, detalló el funcionario.

El carguero, que había despegado del aeropuerto Al Maktoum (DWC) de Dubái, tomó contacto con la pista norte (07L/25R) hacia las 3:50 de la madrugada (21:50 GMT del domingo). Durante el aterrizaje, impactó contra un vehículo de patrulla con dos trabajadores a bordo antes de precipitarse al agua. Ambos fueron rescatados por los equipos marítimos, pero uno murió en el lugar y el otro falleció más tarde en el Hospital North Lantau.

Los cuatro tripulantes del avión resultaron ilesos y fueron evacuados mediante el tobogán de emergencia.

El director de operaciones de la Autoridad Aeroportuaria, Steven Yiu, aseguró que el vehículo "se encontraba dentro de la zona de patrulla autorizada" y que tanto las condiciones meteorológicas como las de la pista eran "óptimas" en el momento del siniestro. Añadió que las víctimas contaban con más de una década de experiencia en operaciones aeroportuarias.

Datos del portal Flightradar24 indican que la aeronave se desplazaba a unos 167 kilómetros por hora cuando se desvió hacia el rompeolas y a 91 kilómetros por hora en el momento de impactar contra el mar. El golpe destrozó la parte frontal del fuselaje, que quedó semisumergido.

La AAIA ha abierto una investigación para determinar si el siniestro se debió a un fallo técnico, un error humano o una circunstancia operacional imprevista. Paralelamente, la policía no descarta una eventual pesquisa penal. La pista norte permanecerá cerrada temporalmente mientras las operaciones se concentran en las pistas central y sur.

El Departamento de Aviación Civil y la Secretaría de Transporte y Logística expresaron sus condolencias a las familias de las víctimas y subrayaron que "la seguridad aérea es prioritaria para el Gobierno".

El accidente recuerda al del vuelo CA605 de China Airlines, ocurrido en noviembre de 1993, cuando otro Boeing 747-400 se salió de la pista del antiguo aeropuerto de Kai Tak durante un aterrizaje con vientos cruzados y fuerte lluvia. Entonces no hubo víctimas, pero aquel episodio marcó un punto de inflexión en la seguridad operacional de Hong Kong.