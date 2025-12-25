Ahora

De símbolo nacional a objeto de debate: la extrema derecha brasileña pide boicotear las chanclas Havaianas por un anuncio

El contexto El comercial protagonizado por la laureada actriz Fernanda Torres dice: "No quiero que empieces 2026 con el pie derecho. Lo que deseo es que empieces el año nuevo con los dos pies".

Imagen de las chanclas de la marca Havaianas
Pocas cosas hay más transversales y más identificativas de Brasil que las chanclas Havaianas, las cuales llevan la bandera nacional en sus productos. Sin embargo, la marca se ha visto envuelta en medio de la guerra cultural que promulga la ultraderecha. Todo se debe a un anuncio protagonizado por la laureada actriz Fernanda Torres que los radicales han tomado como un ataque personal. De hecho, a un año de las elecciones presidenciales han llamado a boicotear la empresa y utilizar las de la competencia.

"Lo siento, pero no quiero que empieces 2026 con el pie derecho. Lo que deseo es que empieces el año nuevo con los dos pies", eso es lo que ha expresado en el comercial la intérprete nominada al Óscar por 'Aún estoy aquí'. No ha hecho falta más para que un artículo que se usa desde las favelas hasta los barrios de lujo se vea salpicado por la polémica.

Desde la ultraderecha han asegurado que se trata de una injerencia política intolerable y es que el año que viene hay elecciones presidenciales, por lo que han animado a dejar de usarlas y pasarse a la competencia. "Havaianas solía ser un símbolo nacional. He visto a muchos extranjeros llevando esta bandera brasileña en los pies, pero, lo siento, voy a tirar las sandalias a la basura", ha manifestado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente condenado por intentar dar un golpe de Estado contra el presidente, Lula da Silva.

Por otra parte, la marca aún no se ha pronunciado, pero como suele ser habitual en estos casos, al estar en boca de todos sus ventas han repuntado.

Con todo, aunque su lema es "Todo el mundo las usa", la compañía se ha encaminado a un mercado que ya ha polarizado hasta las chanclas de dedo.

