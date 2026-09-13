Sigue la escalada en Ormuz: al menos un muerto y tres heridos en una ataque a una embarcación iraní en el Estrecho

¿Qué ha pasado? El gobernador de Qeshm ha acusado al "enemigo terrorista" estadounidense de estar tras la ofensiva. El ataque ha tenido lugar horas después de que un proyectil de origen desconocido alcanzase a un buque brtitánico.

Siguen las hostilidades en Oriente Medio. Siguen los ataques en el Estrecho de Ormuz. En un lugar que se ha convertido en clave y en el epicentro de la guerra en Irán. De ese conflicto que comenzó el 28 de febrero y que se aproxima al séptimo mes de duración. Según informa la cadena estatal iraní IRIB, un ataque a un buque persa en las inmediaciones de la isla de Hengam y la costa de Shib Deraz, en Qeshm, ha dejado al menos un muerto y tres heridos.

Las autoridades locales han confirmado la colisión a través de Amir Teymouri, gobernador de Qeshm, que ha precisado que el ataque a la embarcación ha tenido lugar a eso de las 05:00 hora local, en una zona comprendida entre la isla de Hengam y la costa de Qeshm.

"Una persona ha muerto y tres han resultado heridas en el ataque a un buque mercante, en la zona situada entre la isla de Hengam y la costa de Shib Deraz en la isla de Qeshm", ha indicado.

Las autoridades iraníes han acusado a Estados Unidos de estar detrás del ataque, hablando de que el responsable es "el enemigo terrorista" según palabras de Teimuri.

El incidente se produce horas después de que la Oficina de Operaciones Marítimas Comerciales de Reino Unido, la UKMTO, alertase de que un buque que atravesaba Ormuz resultó alcanzado por un proyectil de origen desconocido. Se desconoce si estos dos eventos tienen relación.

La oficina británica ha recomendado a las embarcaciones que operen en la zona que extremen las medidas de precaución y que comuniquen todo comportamiento o actividad que consideren sospechosa.

La advertencia se produce después de que la UKMTO alertara el pasado 12 de julio de que el nivel de riesgo para la navegación comercial en el estrecho de Ormuz continuaba siendo "grave".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido