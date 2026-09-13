Seis muertos y 130 desaparecidos en un nuevo naufragio de un ferry en Indonesia

Un muerto y 140 desaparecidos en un nuevo naufragio en Indonesia.

¿Qué ha pasado? Otras 102 personas fueron rescatadas en este nuevo accidente naval del que se desconocen las causas. Según las autoridades, en el momento de dar la voz de alarma el ferry avisó de que afrontaba "condiciones meteorológicas adversas".

Un incidente en el mar de Java dejó un muerto y 102 rescatados de un ferry que transportaba a 243 personas, según las autoridades indonesias. Putu Sudayana, director de la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (Basarnas), no especificó el número de desaparecidos, aunque se estima que hay 140 personas sin localizar. El ferry 'Virgo Transport 8' dejó de transmitir su posición durante condiciones meteorológicas adversas. La búsqueda sigue en curso. Los accidentes marítimos son comunes en Indonesia debido a infraestructuras precarias y condiciones climáticas adversas, como el trágico hundimiento en Sumatra en 2018.

Al menos seis personas han muerto y 130 permanecen desaparecidas por el naufragio de un barco, de donde fueron rescatados 107 pasajeros, mientras navegaba esta madrugada por el mar de Java, informaron este domingo las autoridades de Indonesia.

Los equipos de emergencia, apoyados por la Marina y equipos de voluntarios, han desplegado más de una docena de embarcaciones para tratar de encontrar a las personas sin localizar, apunta en su última actualización la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (Basarnas).

El director local de Basarnas tampoco quiso comentar qué le sucedió a la embarcación que en el momento del aviso de emergencia afrontaba "condiciones meteorológicas adversas", con olas de entre 2 y 2,5 metros de altura.

El ferry 'Virgo Transport 8', que realizaba la ruta entre las ciudades de Surabaya -en la isla de Java- y Banjarmasin -en el sur de Borneo-, dejó de transmitir su posición alrededor de la 2:00 hora local (17:00 GMT del sábado).

Las últimas coordenadas sitúan al navío a unas 80 millas náuticas al suroeste de la población de Basirih Banjarmasin, sur de Borneo. Tras recibir la alerta, Basarnas movilizó varias naves para el operativo de búsqueda y rescate, que continúan operando desde primeras horas del día.

Los accidentes marítimos son comunes en Indonesia debido a infraestructuras precarias, la sobrecarga de pasajeros y mercancías, el cumplimiento laxo de las normas de seguridad y las inclemencias meteorológicas.

El barco es uno de los principales medios de transporte en el archipiélago indonesio, formado por más de 17.000 islas y con una población de más de 270 millones de habitantes.

En 2018, más de 150 personas se ahogaron cuando un ferry se hundió en uno de los lagos más profundos del mundo, en la isla de Sumatra, en uno de los peores accidentes de este tipo de la historia reciente del país.

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