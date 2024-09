Millones de espectadores desde sus casas. Millones también en redes sociales. Millones de personas pendientes de Kamala Harris. De Oprah Winfrey. Del show de una de las más legendarias presentadoras que hay en Estados Unidos junto a la candidata demócrata a presidir el país. De la actual vicepresidenta. De quien se medirá a Donald Trump por estar en la Casa Blanca.

Y no, no defraudó. Ni la invitada ni la presentadora. Ni un show en el que Harris se dio un auténtico baño de masas en el que participaron no pocas estrellas de Hollywood como Meryl Streep. "Buenas noches, presidenta Harris", dijo la actriz en un desliz del que ella misma se rio.

Hubo momentos para todo. Para hablar del aborto, algo que está más que presente en la campaña de Harris. Y también para hablar de una mayor regulación en las armas con una candidata que confirmó tener una pistola en su casa. "Si alguien irrumpe en mi domicilio se va a llevar un disparo", afirmó la actual vicepresidenta de EEUU.

Para terminar, un mensaje de Oprah dirigido al electorado: "Cuando sabes más hay que hacerlo mejor... ¡así que vamos a hacerlo mejor y a votar por Kamala Harris!"