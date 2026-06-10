Señalado por tres mujeres y con tatuajes nazis: el candidato de los demócratas para conseguir la mayoría en el Senado de EEUU

Los detalles Graham Platner ha ganado las primarias demócratas y podrá convertirse en el futuro senador de los EEUU por el Estado de Maine. Su elección es muy importante, pues su escaño puede ser la clave para romper el control de los republicanos en el Senado.

Donald Trump enfrenta varias batallas, tanto externas como internas. En Estados Unidos, la lucha por el control del Senado es crucial. Los demócratas buscan un escaño clave en Maine para equilibrar la balanza de poder. Los republicanos apoyan a Susan Collins, crítica de Trump, mientras los demócratas presentan a Graham Platner, un novato en política que ganó las primarias con el 71,8% de los votos. Sin embargo, Platner enfrenta controversias por testimonios de mujeres sobre comportamientos alarmantes y un tatuaje con simbología nazi. A pesar de su pasado militar y problemas personales, su perfil podría atraer votantes.

Donald Trump está pendiente de muchas batallas y no todas se desarrollan en el exterior, como es el caso de Irán o Ucrania. Hay guerras que son internas y, en este caso, en Estados Unidos se está produciendo por el control del Senado. Con mayoría republicana, el poder puede cambiar. Los demócratas quieren conseguir un escaño clave que equilibre la balanza a su favor.

Un asiento que estaría en el Estado de Maine. Ganando aquí, los demócratas podrían robarle el liderazgo en la Cámara Alta. Por ello, es muy importante conocer a los candidatos.

Los republicanosvuelven a apostar por Susan Collins, conocida por haber criticado decisiones tomadas por el mismísimo presidente Trump.

Los demócratas han preferido poner 'nueva carne en el asador'. Han elegido a Graham Platner, sin experiencia en la política. Pese a ello, ha ganado las primarias demócratas con el 71,8% de los votos, según medios estadounidenses. Es decir, ya es el candidato para las elecciones de medio mandato y se puede convertir en senador.

Este era el único detalle que, en un principio, llamaba la atención. Y decimos era porque ahora se conoce el testimonio de tres mujeres con las que mantuvo relaciones. Según ha publicado 'The New York Times', las mujeres han hablado de comportamientos "alarmantes" y han definido sus romances como "volátiles". Según han contado, el demócrata tiene cara de un hombre encantador, aunque le gusta minusvalorar a las mujeres. Incluso una ha relatado un episodio de amenazas físicas.

Además, no ha pasado desapercibido el tatuaje que lleva. Tiene simbología nazi. Estos temas han sido tratados por los medios y han llegado a la opinión pública.

Pero también es cierto que Graham Platner no tiene bagaje político porque, hasta hace poco, se dedicaba al cultivo y cría de ostras. Antes, fue militar y ha participado en la guerra. Dicho de otra forma, es un estadounidense medio y puede enganchar a más votantes.

También es verdad que no ha escondido que, tras su paso por el Ejército de EEUU, como veterano de guerra, ha tenido problemas con el alcohol, ha vivido episodios de estrés postraumático y hasta depresiones.

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