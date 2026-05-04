La popularidad de Trump cae a sus cotas más bajas a solo seis meses de las elecciones de medio mandato

Los detalles Una reciente encuesta publicada este pasado 3 de mayo, muestra cómo solo el 37% de la población aprueba la gestión del presidente de los EEUU, situando su desaprobación en el 62%, la cifra más alta de los dos mandatos.

La guerra en Irán está impactando negativamente en la popularidad de Donald Trump, incluso dentro de su propio círculo de apoyo, el mundo MAGA. Un sondeo reciente del Washington Post-ABC News-Ipsos revela que solo el 37% de la población aprueba su gestión, mientras que el 62% la desaprueba, su cifra más alta de desaprobación hasta la fecha. En temas internos, su aprobación en economía ha caído al 34%, y en inflación y coste de vida, solo el 23% de los ciudadanos lo aprueban. Las elecciones de medio mandato en noviembre serán cruciales para evaluar el respaldo a sus políticas, especialmente en migración y conflictos internacionales. Durante un mitin en Florida, Trump instó a los votantes mayores a participar activamente en estas elecciones.

La guerra de Irán está pasando factura a Donald Trump, incluso en su propio universo, el llamado mundo MAGA, tal como vienen adviertiendo algunos expertos en relaciones internacionales y política estadounidense. Ahora, el sondeo más reciente y alarmante para la Casa Blanca, el del Washington Post-ABC News-Ipsos, publicado este mismo 3 de mayo, muestras datos preocupantes para el presidente de los EEUU.

Según esta encuesta, solo el 37% de la población aprueba su gestión, y su desaprobación se encuentra en el 62%, la cifra más alta hasta el momento. Por su parte, y en cuanto a asuntos internos, el 34% de los estadounidenses dan su aprobado en economía, siete puntos menos desde el inicio de la guerra; el 27% le aprueba en inflación y en coste de la vida, los ciudadanos le dan sólo 23%, frente a un 76% de desaprobación.

Este mes de noviembre, está previsto que se celebren las llamadas elecciones de medio mandato (mid-term elections), donde se eligen 435 escaños de la Cámara de Representantes y 33 o 34 de los 100 miembros del Senado.

Estas elecciones serán una prueba de fuego para el actual presidente de los EEUU para comprobar si los ciudadanos apoyan sus políticas, basadas principalmente en la migración y en los conflictos con Venezuela y especialmente, con la guerra en Irán, que está teniendo consecuencias en la economía mundial.

El pasado viernes, 1 de mayo, en un acto en Florida, Donald Trump apelaba a los votantes de la tercera edad a "salir a votar en las elecciones de medio mandato" del próximo noviembre.

"Supongo que todos llevan una gran ventaja, pero recuerden: hagan que la diferencia sea tan grande que resulte innegable. Tienen que salir a votar. No den nada por sentado", dijo el presidente durante un mitin en The Villages, una de las mayores comunidades de personas jubiladas del país.

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