El sector más ultra de Trump se indigna y le avisa por la posible entrada de EEUU en la guerra de Irán: "No podemos tener otro Irak"

Donald Trump se ha dado dos semanas para decidir la posición de Estados Unidos en el conflicto entre Israel e Irán. Aunque aún no ha tomado una decisión, sus mensajes han mostrado un claro apoyo a Israel y advertencias a Irán. En Washington, incluso dentro del Partido Republicano, hay reticencias a una intervención militar, temiendo que otro conflicto en Oriente Medio "destrozaría al país". Figuras como Steve Bannon y Marjorie Taylor-Greene han expresado su preocupación, pidiendo moderación a Trump. Mientras tanto, Trump ha señalado que su prioridad es evitar que Irán obtenga un arma nuclear y han acordado incluso con Israel un posible cambio de régimen en Irán.

Dos semanas. Eso es lo que se ha dado Donald Trump para pensar. Para decidir. Para anunciar su decisión sobre la posición de Estados Unidos en el conflicto entre Israel e Irán. No ha dicho, de momento, ni sí ni no, pero sus mensajes han sido de claro apoyo al país hebreo y de avisos y amenazas a los iraníes.

En Washingto no ven ni mucho menos clara una intervención militar contra Irán. No lo ven desde el Partido Republicano. Desde la formación de Trump. Desde los sectores más ultras del trumpismo. Porque no quieren otro conflicto bélico en Oriente Medio porque, argumentan, "destrozaría al país".

Ha sido Steve Bannon, uno de los nombres más fuertes de la administración de Donald Trump en los inicios de su primer mandato, el que ha lanzado esa advertencia. "No podemos tener otro Irak. No podemos volver a hacer esto", ha expresado en el podcast 'War Room' del que es responsable.

No es el único dentro del movimiento MAGA, del 'Make America Great Again' y de 'Estados Unidos primero', que ha expresado sus inquietudes sobre este asunto. Marjorie Taylor-Greene, congresista del ala más de ultraderecha del republicanismo de EEUU, ha dicho en X que "una guerra en Oriente Medio llevaría al país 20 años atrás".

Sí, hasta el sector más ultra está pidiendo a Trump moderación. Hasta, mismamente, Tucker Carlson, expresentador de Fox News, y Matt Gaetz, excongresista de Florida, le están diciendo al presidente que mejor no apretar ese botón.

Que cuando pasen las dos semanas de pensar la decisión sigan esas "negociaciones" a las que ha hecho referencia Karoline Leavvit, portavoz del Gobierno de Donald Trump.

Trump decide "en dos semanas"

Todo, tras las palabras del presidente sobre la postura de EEUU en el conflicto de Israel e Irán. "Tomaré la decisión sobre si intervenir o no en las próximas dos semanas", ha expresado el inquilino de la Casa Blanca marcando como prioridad que Irán no tenga un arma nuclear.

Además, ya tendría hasta planes para Irán en caso de ataque. EEUU e Israel han llegado a un acuerdo para, en caso de acabar con el régimen de los ayatolás, colocar al frente del Gobierno iraní a Reza Pahlaví, hijo del último sha de Persia.

Pahlaví también ha echado leña al fuego y ha pedido al pueblo iraní que se rebele contra sus líderes, porque él está listo para llevarles la democracia, aunque de la mano de Donald Trump y Benjamín Netanyahu.