El secretario del Tesoro de Trump amenaza a un funcionario de Vivienda con darle "un puñetazo en la maldita cara"

"Te voy a dar un puñetazo en la cara". Se trata de la frase que el secretario del Tesoro de Estados Unidos (EEUU), Scott Bessent, ha espetado a un compañero de Gobierno. En definitiva, una muestra más de la agresividad que está instalada en la Administración de Donald Trump. De hecho, Bessent como un equivalente a un ministro de Economía o Hacienda en España, es una figura muy cercana al presidente republicano.

Todo sucedía, según han contado testigos al medio 'Politico', en un cóctel en el que se reunía parte del Gobierno de Trump, entre los que estaban Bessent y el director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda , Bill Pulte. Entonces, Bessent se dirigió a él para cuestionarle la razón por la que criticaba supuestamente a Trump: "¿Por qué demonios le hablas de mí al presidente? ¡Qué te jodan!".

A renglón seguido, el secretario del Tesoro no dudaba en amenazarle con darle "un puñetazo en la maldita cara". Una vez desatada la tensión, el copropietario del club donde se celebraba el encuentro tuvo que intervenir entre ambos. De hecho, Bessent le dijo que tendría que elegir entre él o Pulte. La otra opción para Bessent era salir fuera, y no para hablar.

Finalmente, los protagonistas del encuentro cenaron, pero en extremos opuestos. Por su parte, el presidente Trump mantiene silencio sobre este incidente. Eso sí, ha dedicado al tarde a anunciar que va a garantizar por ley que se rece en todas las escuelas públicas estadounidenses. De hecho, con este anuncio, Trump está decidido en cumplir una promesa que ya hizo en campaña: proteger la libertad religiosa en todo el país.