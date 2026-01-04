Sandro Pozzi analiza la estrategia de Trump tras el asalto a Venezuela: "Quiere asegurarse de que está rodeado de vecinos estables"

Los detallesSandro Pozzi, experto en internacional de 'Al Rojo Vivo', analiza la estrategia de Donald Trump tras el operativo en Venezuela. Según el especialista, la acción busca consolidar la influencia de Estados Unidos en la región y asegurar el acceso a recursos estratégicos.

En laSexta Noticias, Sandro Pozzi, experto en internacional de Al Rojo Vivo, analiza el interés de Donald Trump en el operativo contra Venezuela. Según Pozzi, el presidente estadounidense utiliza la rueda de prensa para redefinir el concepto de "América first", presentando la operación como un esfuerzo por preservar el dominio de Estados Unidos en el Hemisferio Occidental. Trump advirtió a Cuba y amenazó a Colombia tras la captura del presidente venezolano, buscando asegurar vecinos estables. Pozzi subraya que Trump desglosa sus complejos objetivos, en este caso, el acceso a recursos energéticos.

Por ello, durante la rueda de prensa, Trump advirtió a Cuba y llegó a amenazar a Colombia tras la captura del presidente venezolano.

"Estados Unidos lo que quiere es garantizarse de que está rodeado de vecinos estables", apunta Pozzi, y recomienda prestar atención a lo que dice Trump ante los medios "porque siempre va hilando de una manera muy desmenuzada un complejo objetivo". En este caso, señala el experto, el objetivo sería el acceso a los recursos energéticos.

