"La redefinición del América first"

Sandro Pozzi analiza la estrategia de Trump tras el asalto a Venezuela: "Quiere asegurarse de que está rodeado de vecinos estables"

Los detallesSandro Pozzi, experto en internacional de 'Al Rojo Vivo', analiza la estrategia de Donald Trump tras el operativo en Venezuela. Según el especialista, la acción busca consolidar la influencia de Estados Unidos en la región y asegurar el acceso a recursos estratégicos.

En laSexta Noticias, Sandro Pozzi, experto en internacional de Al Rojo Vivo, explica la clave del interés de Donald Trump en el operativo contra Venezuela.

Según Pozzi, el presidente estadounidense ha utilizado la rueda de prensa para mostrar "la redefinición del América first". "Presenta la operación para preservar el dominio de Estados Unidos en el Hemisferio Occidental", añade el experto.

Por ello, durante la rueda de prensa, Trump advirtió a Cuba y llegó a amenazar a Colombia tras la captura del presidente venezolano.

"Estados Unidos lo que quiere es garantizarse de que está rodeado de vecinos estables", apunta Pozzi, y recomienda prestar atención a lo que dice Trump ante los medios "porque siempre va hilando de una manera muy desmenuzada un complejo objetivo". En este caso, señala el experto, el objetivo sería el acceso a los recursos energéticos.

