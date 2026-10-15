La salud del papa: el pulmón operado de León XIV "muestra una buena recuperación" tras una radiografía de tórax

El papa León XIV en una imagen de archivo.

Los detalles Según confirman desde el Vaticano, el sumo pontífice ha retomado su actividad laboral desde el hospital Gemelli tras ser operado el martes de un cáncer de pulmón.

El papa León XIV muestra una buena recuperación tras la operación de un adenocarcinoma pulmonar, según una radiografía de tórax realizada tras la intervención en el Policlínico Gemelli de Roma. La oficina de prensa del Vaticano informó que el médico personal del papa, Luigi Carbone, y el jefe del equipo de cirugía, Stefano Margaritora, confirmaron la mejora. En su segundo día de convalecencia, León XIV se sometió a controles rutinarios y realizó actividades diarias de forma independiente. Además, participó en una sesión de fisioterapia. El papa también ha retomado su actividad laboral desde el hospital.

El pulmón operado del papa León XIV "muestra una buena recuperación" tras una radiografía de tórax realizada al pontífice, informó este jueves la oficina de prensa del Vaticano.

"Una radiografía de tórax ha mostrado una buena recuperación del pulmón operado", indican en el comunicado vaticano el médico personal de León XIV, Luigi Carbone, y el jefe del equipo de cirugía que intervino al papa, Stefano Margaritora.

El pasado martes, el papa fue operado en el Policlínico Gemelli de Roma, de un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer, en una intervención en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho.

En su segundo día de convalecencia, el pontífice se ha sometido a los controles rutinarios "que han resultado normales" y realizó sus actividades diarias de forma independiente.

También tuvo una sesión de fisioterapia que incluyó ejercicios de motricidad completa. "En general, la recuperación postoperatoria transcurre con normalidad", concluye el comunicado.

El papa León XVI también ha retomado su actividad laboral desde el hospital Gemelli, según informa la oficina de prensa del Vaticano.

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