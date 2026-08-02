Del Sáhara Occidental a Ceuta y Melilla: qué es la teoría del "Gran Marruecos" y por qué vuelve al centro del debate

El contexto Se trata de un proyecto político e ideológico que plantea una ampliación de las fronteras del país más allá de los límites internacionalmente reconocidos.

La crisis migratoria en Ceuta ha reavivado el interés en el "Gran Marruecos", una teoría nacionalista que busca expandir las fronteras marroquíes más allá de los límites reconocidos internacionalmente. Este proyecto político incluye la anexión de territorios como Ceuta, Melilla, Canarias, Mauritania y parte de Malí. En 2020, el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental por parte de Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, fortaleció esta visión. Además, algunas voces en Estados Unidos sugieren que Washington debería reconocer Ceuta y Melilla como parte de Marruecos, lo que ha sido observado con atención tras la reciente crisis.

La reciente crisis migratoria en Ceuta ha vuelto a poner el foco sobre una idea que desde hace décadas forma parte del nacionalismo marroquí: la teoría del denominado "Gran Marruecos". Se trata de un proyecto político que plantea una ampliación de las fronteras del país más allá de los límites internacionalmente reconocidos. Según esta visión, el territorio marroquí no se limitaría a sus fronteras actuales, sino que incluiría otros territorios cuya soberanía es objeto de reivindicación por parte de sectores nacionalistas.

Uno de los principales hitos para esta corriente llegó en 2020, cuando Estados Unidos, durante la presidencia de Donald Trump, reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. "Hoy firmé una proclamación que reconoce la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental", anunció entonces el republicano en un mensaje difundido tras la decisión.

Ese reconocimiento ha reforzado el discurso de quienes defienden una ampliación del territorio marroquí. Según esta visión, las fronteras actuales seguirían estando incompletas.

Dentro de esa concepción del "Gran Marruecos", los sectores que la defienden reclaman también la incorporación de Mauritania y parte de Malí, pese a que este último territorio ni siquiera comparte frontera con Marruecos. Ese mapa incluye igualmente Ceuta y Melilla, así como Canarias y otros territorios de soberanía española.

El foco, también en Estados Unidos

En paralelo, ese discurso ha encontrado eco en algunos sectores de Estados Unidos. Según la información disponible, cada vez más voces dentro del país defienden que Washington debería reconocer Ceuta y Melilla como parte de Marruecos, en línea con el reconocimiento otorgado en 2020 sobre el Sáhara Occidental.

Por ello, la reacción de la Administración estadounidense a la reciente crisis de Ceuta ha sido seguida con especial atención. Tras esa crisis, Donald Trump trasladó un mensaje al rey Mohamed VI en el que volvió a reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, reafirmando la posición que ya había adoptado durante su anterior mandato.

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