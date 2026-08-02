Medios independientes de Marruecos denuncian el maltrato de las autoridades marroquíes contra quienes regresan de Ceuta

El contexto Han difundido videos donde se puede ver a un policía lanzar una enorme piedra a un joven que intenta regresar. Los medios afines al Gobierno, por su parte, denuncian el maltrato que habrían sufrido sus ciudadanos al llegar a Ceuta.

Ciudadanos marroquíes han denunciado ser recibidos con violencia por las autoridades de Marruecos al intentar regresar a casa, según medios independientes que han difundido videos mostrando a las autoridades lanzando piedras a un joven. Esta versión contrasta con la de los medios progubernamentales de Marruecos, que culpan a la Policía española de maltratar a los jóvenes que cruzaron la frontera con Ceuta. Testimonios de agresiones en Marruecos relatan que en España, tanto adultos como menores, fueron amenazados. La crisis humanitaria es severa, con al menos 90 muertos y numerosos desaparecidos tras el cruce masivo de 60.000 migrantes.

A pedradas. Así han sido recibidos por las autoridades de Marruecos algunos de los ciudadanos marroquíes en su regreso a casa. Esto es lo que denuncian medios independientes del país, que han compartido videos en los que se puede ver cómo las autoridades lanzan enormes piedras a un joven que trata de regresar a casa.

Un relato muy distinto del que difunden los medios afines al Gobierno de Mohamed VI. Ellos apuntan a la Policía española y aseguran que los jóvenes que cruzaron este jueves la frontera con Ceuta fueron maltratados.

Pero no solo lo dicen los periódicos y televisiones. Algunos han relatado agresiones a su llegada a Marruecos. Explican que en España la Policía y los militares les pegan y les dicen que si no se marchan va a ser peor, tanto a los adultos como a los menores de edad.

Aunque la realidad se traduce en terroríficas cifras: tras la entrada masiva en Ceuta al menos 90 personas ya ha perdido la vida. Los desaparecidos, además, son incontables.

Tras la oleada de 60.000 migrantes cruzando a pie y nado la frontera la crisis humanitaria es mayúscula.

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