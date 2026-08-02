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Entrada masiva de migrantes en Ceuta: la mayor crisis humanitaria en la región

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Medios independientes de Marruecos denuncian el maltrato de las autoridades marroquíes contra quienes regresan de Ceuta

El contexto Han difundido videos donde se puede ver a un policía lanzar una enorme piedra a un joven que intenta regresar. Los medios afines al Gobierno, por su parte, denuncian el maltrato que habrían sufrido sus ciudadanos al llegar a Ceuta.

A pedradas para que no vuelvan: medios independientes de Marruecos denuncian el maltrato de las autoridades marroquíes contra quienes regresan de Ceuta.

A pedradas. Así han sido recibidos por las autoridades de Marruecos algunos de los ciudadanos marroquíes en su regreso a casa. Esto es lo que denuncian medios independientes del país, que han compartido videos en los que se puede ver cómo las autoridades lanzan enormes piedras a un joven que trata de regresar a casa.

Un relato muy distinto del que difunden los medios afines al Gobierno de Mohamed VI. Ellos apuntan a la Policía española y aseguran que los jóvenes que cruzaron este jueves la frontera con Ceuta fueron maltratados.

Pero no solo lo dicen los periódicos y televisiones. Algunos han relatado agresiones a su llegada a Marruecos. Explican que en España la Policía y los militares les pegan y les dicen que si no se marchan va a ser peor, tanto a los adultos como a los menores de edad.

Aunque la realidad se traduce en terroríficas cifras: tras la entrada masiva en Ceuta al menos 90 personas ya ha perdido la vida. Los desaparecidos, además, son incontables.

Tras la oleada de 60.000 migrantes cruzando a pie y nado la frontera la crisis humanitaria es mayúscula.

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