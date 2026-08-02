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Entrada masiva de migrantes en Ceuta: la mayor crisis humanitaria en la región

En la provincia de Rieti

Al menos seis muertos y 30 heridos en un accidente entre un autobús y una autocaravana en Italia

Los detalles El siniestro ocurrió en la carretera estatal 79 a la altura del municipio de Colli sul Velino, en la frontera con la región de Umbría, cuando un autobús que circulaba en dirección a Terni y una autocaravana que iba en sentido contrario chocaron frontalmente.

Imagen de archivo de una ambulancia en Italia Imagen de archivo de una ambulancia en ItaliaEuropa Press
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Al menos seis personas han muerto y 30 han resultado heridas este domingo al colisionar un autobús y una autocaravana en una carretera estatal de la provincia de Rieti (región de Lazio, centro de Italia), en un accidente en el que se han visto implicados otros tres vehículos, según han informado medios locales.

El siniestro ocurrió en la carretera estatal 79 a la altura del municipio de Colli sul Velino, en la frontera con la región de Umbría, cuando un autobús que circulaba en dirección a Terni y una autocaravana que iba en sentido contrario chocaron frontalmente, lo que provocó la implicación de otros vehículos.

En el lugar del accidente, cuyas causas aún se desconocen, se encuentran los servicios de emergencia y bomberos que procedieron a evacuar a los pasajeros del autobús y resto de vehículos. En el siniestro han fallecido los dos conductores del autobús, dos pasajeros y dos ocupantes de la autocaravana, mientras que otras 30 personas han resultado heridas, al menos tres de ellas de gravedad.

Varias ambulancias aéreas se desplazaron a la zona para trasladar a los heridos más graves a hospitales de Umbría y Lacio, tal y como cuenta el periódico Corriere della Sera. La carretera ha sido cortada al tráfico para facilitar las operaciones de rescate, lo que ha provocado retenciones en la circulación.

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