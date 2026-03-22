¿Cumplirá Trump con su amenaza a Irán y destruirá sus centrales eléctricas?: "No va de farol, está en una situación desesperada"

El contexto El presidente de Estados Unidos ha dado un ultimátum al régimen iraní si no desbloquean Ormuz en las próximas horas. Ha advertido de que comenzarán "por la más grande".

Donald Trump ha amenazado a Irán con atacar sus centrales eléctricas, comenzando por la más grande, si no reanudan la circulación en Ormuz. Según Pedro Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales, tanto Irán como la Administración Trump están en situaciones desesperadas. Trump incluso ha considerado pedir ayuda a China o levantar sanciones al petróleo iraní para reducir el precio del crudo. El conflicto, que ya supera las tres semanas, ha llevado a que cada vez haya menos líneas rojas, con amenazas a instalaciones nucleares y plantas de potabilización. Los nuevos líderes de Irán podrían ser más duros, y los sectores moderados han quedado desacreditados.

Donald Trump ha lanzado una amenaza a Irán. Ha lanzado una nueva amenaza a Irán. El presidente de Estados Unidos, en una guerra que está lejos de terminar, ha dado un ultimátum a los iraníes y les ha avisado de que va a atacar sus centrales eléctricas, comenzando "por la más grande", si no reanudan la circulación en Ormuz en las próximas horas. "No va de farol", afirma Pedro Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales.

En sus palabras, ha puesto el foco en cómo está la Casa Blanca en este conflicto: "Siempre se dice que el régimen de Irán está en una situación desesperada, pero la Administración Trump también lo está".

"Vemos cosas increíbles como pedir ayuda a China o incluso quitar las sanciones al petróleo iraní que está ya embarcado para rebajar el precio del crudo. En esa situación límite de una guerra en la que se ha metido, y que tiene previsiones de ser eterna y de tener una mala salida, es posible que la escalada sea mayor", ha alertado el profesor.

En ese sentido, ha avisado de que "cada vez hay menos líneas rojas en este conflicto": "Cualquier cosa es susceptible de ser un arma de guerra. Están atacando instalaciones nucleares y se amenaza con arrasar con las plantas de potabilización de agua. La península arábiga es un desierto con millones de personas. No se puede sobrevivir sin agua potable".

Sobre los nuevos líderes de Irán, el profesor ha sido claro: "Puede ser que sean más duros todavía. Es engañoso hablar de moderados o de reformistas, nos olvidamos de que esta es la primera revolución moderna encabezada por un líder religioso".

"Los sectores que se oponen al Gobierno, los que han buscado un acuerdo con Occidente, han quedado totalmente desacreditados", ha añadido el profesor.

Y es que la situación es la que es. Tras los ataques de EEUU y de Israel contra Irán, y la posterior respuesta iraní, el conflicto supera ya las tres semanas de duración y cada uno está usando las armas que tiene a su alcance para derrotar al enemigo. Los persas, bloqueando el estrecho de Ormuz y provocando así que el precio del petróleo no deje de subir día tras día.

Minutos antes de lanzar el ultimátum, Trump presumía de haber "borrado a Irán del mapa", a pesar de los comentarios de "analistas iraníes de poca monta" que sostienen que Estados Unidos no ha cumplido sus objetivos en la región.

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