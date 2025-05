Rusia y Ucrania, sin alto el fuego: en qué se han puesto de acuerdo y cuáles son las exigencias

En la primera reunión en tres años entre Ucrania y Rusia, no se logró un alto el fuego, pero se alcanzaron tres acuerdos significativos. Ambos bandos compartirán propuestas para un futuro cese de hostilidades, se comprometieron a reunirse nuevamente y acordaron un intercambio de 2.000 prisioneros, el mayor hasta la fecha. Ucrania exige una reunión entre Zelenski y Putin que la delegación rusa ha dicho que "tomará en consideración" y Rusia, inflexible, no ha cedido en sus demandas territoriales. Zelenski critica la falta de avances y pide más sanciones contra Rusia.

No había muchas esperanzas de que los equipos negociadores ucranianos y rusos llegaran a un acuerdo de alto el fuego y, como se preveía, no lo habrá por el momento. Eso sí, la primera reunión en tres años entre ambos bandos no ha sido en balde. Hasta tres acuerdos han alcanzado los equipos negociadores que, además, se han dicho a la cara las exigencias de cada uno.

Precisamente el aspecto más destacable precisamente del encuentro es que no habrá un alto el fuego y tampoco se espera próximamente. El jefe de la delegación rusa, Vladimir Medinsky, ha dejado claro ante los ucranianos que el Kremlin está dispuesto a continuar luchando "eternamente" y que no habrá ningún acuerdo de paz momentáneo aunque se esté negociando mientras tanto.

Aunque más allá de esas amenazas de Rusia, sí ha habido tres acuerdos. El primero de ellos es que ambos bandos compartirán sus propuestas para un alto el fuego "para el futuro", es decir, Rusia y Ucrania redactarán lo que consideran que es un fin de las hostilidades justo y se lo enviarán a la otra parte para su análisis.

Probablemente esas propuestas las discutirán en el siguiente encuentro, que precisamente es el segundo aspecto pactado durante la reunión en Estambul. Los dos bandos han acordado verse de nuevo, aunque sin especificar cuándo, dónde o quién asistirá a ese próximo cara a cara.

Y, por último, rusos y ucranianos también han alcanzado un acuerdo para un nuevo intercambio de prisioneros. Pero no cualquier intercambio, sino el más grande hasta la fecha. Cada bando entregará a 1.000 prisioneros (2.000 en total) en el mayor acercamiento entre Rusia y Ucrania extraído de este encuentro en Estambul.

Las exigencias de cada bando

Aunque 'solo' se hayan alcanzado tres acuerdos y ninguno sea para el alto el fuego, el encuentro entre ambas delegaciones también ha servido para trasmitir a la otra parte las exigencias de cada país. En el caso de Ucrania, la mayor exigencia sigue siendo la que ya pedían para este primer encuentro: una reunión entre los dos jefes de Estado, es decir, una reunión entre Volodimir Zelenski y Vladimir Putin.

Putin plantó a Ucrania para este encuentro y sigue sin verse las caras directamente con su homólogo ucraniano desde 2019. Aunque el ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, presente en las negociaciones, haya aseverado que "Zelenski está listo para negociar directamente con Putin", la respuesta rusa ha sido un escueto "tomamos esa propuesta en consideración", algo que a Zelenski sigue sin gustarle. Y como no ha habido apenas avances, el presidente ucraniano carga contra Rusia por su poco interés en encontrar un acuerdo de alto el fuego.

"Nuestra prioridad número uno es un alto el fuego total, incondicional y honesto. Esto debe ocurrir de inmediato para detener las matanzas y sentar una base sólida para la diplomacia. Si los representantes rusos en Estambul ni siquiera lograron acordar ese primer paso, obviamente necesario, entonces quedará 100 % claro que Putin continúa socavando la diplomacia", ha aseverado en su cuenta de X.

De hecho, Zelenski ha pedido más sanciones a Rusia antes del encuentro: "Si esta delegación rusa demuestra ser teatral y no logra ningún resultado hoy, el mundo debe responder. Es necesaria una reacción contundente, que incluya sanciones, especialmente dirigidas al sector energético y al sistema bancario ruso. La presión debe aumentar hasta que se logren avances genuinos".

Por su parte, Rusia sigue sin moverse lo más mínimo de sus pretensiones. Según fuentes ucranianas a la agencia de noticias Reuters, el alto el fuego no ha sido posible porque, a cambio del mismo, Rusia le pedía a los ucranianos que retiren a sus soldados de territorios que son precisamente ucranianos. Es decir, la idea de Rusia es que Ucrania se marche de los lugares que los rusos tratan de ocupar. Algo que para la delegación ucraniana es una petición "poco realista".

Pese a todo, Medinsky ha afirmado que estaba satisfecho con los avances logrados y dispuesto a seguir dialogando con Kyiv en el futuro. "En general, estamos satisfechos con el resultado y dispuestos a continuar los contactos. En los próximos días, habrá un intercambio masivo de prisioneros de 1.000 por 1.000", ha explicado a los medios de comunicación.

Putin, de reunión mientras se producía el encuentro

Rusia no ha cedido prácticamente en nada durante el encuentro con Ucrania en Estambul y parece que, pese a las intenciones ucranianas, el Kremlin no daba especial relevancia a lo que ha sido la primera reunión en tres años. Prueba de ello es que, una vez más, Putin se encontraba contraprogramando lo que estaba sucediendo a miles de kilómetros.

Mientras se producía el encuentro entre ambas delegaciones, el presidente ruso ha reunido a su consejo de seguridad para reunirse con él desde su oficina de Moscú.

También ha sido un día de reuniones para el mandatario ucraniano, aunque en su caso se ha producido antes del encuentro entre las delegaciones de Rusia y Ucrania en Estambul. En el caso del presidente ucraniano, ha acudido a Tirana (Albania) para verse con varios líderes de la Unión Europea y otros países vecinos. En total, hasta 47 países han estado presentes.

Una reunión que también ha dejado una imagen muy ilustrativa: la llamada de los líderes de Francia (Emmanuel Macron), Polonia (Donald Tusk), Reino Unido (Keir Starmer), Alemania (Friedrich Merz) y el propio Zelenski a Donald Trump. En principio, estaban analizando las noticias que les llegaban desde las negociaciones de Estambul y es que la imagen de Zelenski al teléfono ha sido una constante durante toda la cumbre para estar al tanto de todo lo que ocurría en el primer encuentro Rusia-Ucrania en tres años