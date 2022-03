Mariúpol está abandonada a su suerte. Desde Rusia llegan varios informes que aseguran que las tropas de Putin ya habrían llegado al centro de la ciudad. Pese a los llamamientos por parte de la resistencia ucraniana al Gobierno para enviar refuerzos, el asesor Oleksiy Arestovych ha negado que esto vaya a producirse.

"No hay solución. No es mi opinión, es la opinión de nuestro ejército", explica Arestovych. El jefe de la policía de la ciudad reconoce que no cuentan con armamento antiaéreo para hacer frente a los aviones de Rusia: "Los líderes de EEUU y Francia nos prometieron sistemas de defensa aérea, pero lo que hemos recibido no nos sirve. La ciudad está siendo arrasada, borrada de la faz de la Tierra".

En Mariúpol, cada calle refleja el sufrimiento de una ciudad que busca sacar a los civiles que allí quedan. En el teatro de la ciudad quedaron escondidas cientos de personas, de las cuales, según Zelenski, más de 130 "ya están en la superficie". Sin embargo, se presume que en el sótano del recinto había más de 1.300 personas.

Los ciudadanos de la ciudad llevan 17 días sin electricidad, agua o comida. Son los propios ucranianos los que entierran cada día los cadáveres de sus vecinos, cubriéndoles con los escombros de sus propias viviendas. Según el Gobierno, más de 9.000 personas habrían conseguido escapar de una ciudad reducida a la nada.