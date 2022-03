Avanzamos ya en el séptimo día de guerra en Ucrania y decenas de asociaciones e instituciones se han movilizado para enviar ayuda. Cada día que pasa aumentan las pérdidas humanas y materiales. Mientras, los supervivientes han comenzado a racionar la comida ante la escasez de productos en los supermercados. Es la dura realidad que llega tras el ataque ruso a Ucrania. Las bajas temperaturas tampoco ayudan. Son muchas las necesidades, desde ropa de abrigo y calzado para el invierno hasta medicamentos y material sanitario. Y aunque, como denuncian desde Cruz Roja, no existe un corredor humanitario aceptado por todos los implicados, ONGs y organizaciones de voluntarios, en su mayoría de ucranianos en España, están consiguiendo llevar toneladas de ayuda al interior de Ucrania.

Los países también están activando sus mecanismos de acogida para recibir a los cientos de miles de ucranianos, en su mayoría mujeres con niños, que tratan de salir del país.

Todos podemos ayudar en mayor o menor medida. Desde parroquias, comunidades de vecinos o pequeñas asociaciones como la que ocupa el vídeo que ilustra esta información, hasta instituciones o grandes ONGs que llevan ya años trabajando en la zona.

Lo más sencillo para prestar ayuda en estos momentos es contactar con las asociaciones de barrio cercanas a nuestro lugar de residencia, informarse a través del ayuntamiento y de sus redes sociales. Prácticamente en todos los municipios hay iniciativas en marcha. También se puede ofrecer ayuda a través de donaciones. A continuación señalamos algunas de las opciones solidarias.

Según ACNUR, su equipo ha entregado ya un primer lote de mantas, colchonetas para dormir y otros artículos de primera necesidad en Kryvyi Rig, en el centro de Ucrania, donde más de 700 ucranianos han llegado en los últimos días en busca de seguridad. A través de este enlace puedes ayudar.

UNICEF alerta de que la invasión en Ucrania representa una "amenaza inmediata para la vida y el bienestar de los 7,5 millones de niños y niñas del país”. Ya trabajan en primera línea para dar respuesta a las necesidades de salud, educación, acceso a agua y saneamiento básico. Han activado una plataforma de donación a la que se puede acceder a través de este enlace.

Save the Children lleva operando en Ucrania desde 2014. "Trabajamos con la infancia ucraniana más vulnerable", explican. Su prioridad en esta emergencia es proteger y garantizar en todo momento el apoyo a los niños, niñas y sus familias. Está generando una red de acogida para refugiados ucranianos en frontera de países cercanos (Rumanía, Polonia y Lituania). También entregan ayuda humanitaria esencial, como kits para el invierno y kits de higiene. Y realizan transferencias de dinero en efectivo a las familias para que puedan satisfacer necesidades básicas como alimentos, agua, ropa y medicamentos. Aquí puedes ayudarles.

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja presta asistencia a las personas afectadas por los ya casi 8 años de conflicto en la región del Donbás. Ahora más que nunca es necesaria una acción urgente para proporcionar servicios y atender a la población y reducir el impacto humanitario de esta crisis. Pon tu granito pinchando aquí.

Además, hay organizaciones humanitarias trabajando sobre el terreno:

United Help Ukraine: se puede donar en esta organización a través de este enlace.

Nova Ukraine: distribuyen alimentos, productos de higiene y ropa para la población afectada de Ucrania. Conóceles aquí.

People in Need: es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro con sede en Praga, que está prestando asistencia miles de personas sobre el terreno.

CARE International: envían alimentos, productos de higiene y servicios de apoyo psicológico a los ucranianos afectados por el conflicto. Pincha aquí.