Risas, saludos y hasta besos al público: la lamentable actitud del presidente de Colombia minutos después del terremoto

Los detalles El populista de ultraderecha Abelardo de la Espriella dio una comparecencia pública tras la tragedia, pero apostó por llegar saludando a todos los presentes, mandando besos al fondo de la sala y hasta se atrevió a reírse.

Abelardo de la Espriella, el nuevo presidente de Colombia, ha comenzado su mandato de manera desafortunada. Tras un devastador terremoto de 7,4 que dejó más de 240 muertos, su reacción ha sido criticada por su actitud poco seria durante una comparecencia pública, lo que llevó incluso a su vicepresidente a llamarle la atención. A pesar de haber declarado el estado de desastre y emergencia, los colombianos se han unido a los rescatistas para buscar supervivientes entre los escombros. En un milagroso rescate en el barrio Ciudad Capri, lograron salvar a un bebé de seis meses y a su madre, quienes se encuentran estables en el hospital.

Abelardo de la Espriella es el recién estrenado presidente de Colombia y no ha podido empezar peor su mandato. No solo por el terremoto que ha dejado al menos 240 muertos en el país, un sismo de 7,4. También por cómo ha reaccionado. El populista de ultraderecha hizo una comparecencia pública después de la tragedia. A ella llegó saludando a todos los presentes, mandó besos al fondo de la sala y no dudó en reírse.

La actitud de Abelardo de la Espriella nada más vivir uno de los peores terremotos de Colombia fue lamentable. Tanto, que su propio vicepresidente tuvo que llamarle la atención para que tomara una postura más seria. Hay cientos de muertos, heridos y todavía no se conoce la cifra oficial de desaparecidos.

Mientras tanto, y pese a haber declarado el estado de desastre y emergencia en Colombia, los colombianos se han unido a los rescatistas para escarbar y retirar escombros. Todo lo que sea necesario para poder encontrar con vida a supervivientes. Muchos edificios han colapsado y se espera poder encontrar a más gente con vida.

Sobre todo tras haber vivido rescates que parecen un auténtico milagro. Un ejemplo se ha dado en el barrio Ciudad Capri; al sur de Cali. Allí ha tenido lugar un rescate entre los escombros de un edificio que se había venido abajo. Han logrado sacar a un bebé de tan solo seis meses y a su madre. Ambos están estables en el hospital.

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