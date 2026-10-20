¿Qué son las 'midterms'? Guía para entender las elecciones de mitad de mandato de EEUU

Un hombre pasando por un centro de votación de las 'midterms' en el Paso (Texas), el 19 de octubre de 2026

El martes 3 de noviembre de 2026 se celebran en Estados Unidos las 'midterms', las elecciones de mitad de mandato para renovar el Congreso. Sirven como 'termómetro' para que la sociedad valore la Administración.

El 6 de noviembre de 2024, Donald Trump volvió a la Casa Blanca. En aquellas elecciones presidenciales, el republicano recuperó el control del Gobierno tras la Administración de Joe Biden, convirtiéndose en el segundo presidente de la historia del país en ser reelegido para dos mandatos no consecutivos y el primero en llegar al Despacho Oval tras ser declarado en un juicio penal.

Qué son las 'midterms'

Las elecciones de mitad de mandato (o 'midterms') son un proceso electoral de renovación del Congreso en el ecuador del mandato presidencial. Las presidenciales tienen lugar cada cuatro años y de la misma manera, pero intercaladas, se celebran estas elecciones, a los dos años de que empiece cada legislatura. Se trata de un proceso que se celebra de manera simultánea en todos los estados y territorios de Estados Unidos.

En estas elecciones no varía el presidente, que seguirá siendo Donald Trump, pero se decide qué partido político controla el Congreso, lo que influye en la capacidad de la Administración de llevar adelante su programa de gobierno. ¿Por qué? Porque una de las funciones principales del Congreso es la de crear y aprobar leyes federales, aplicables en todo el país. Las 'midterms' sirven como 'termómetro': son una manera de evaluar el grado de satisfacción de la sociedad estadounidense con la gestión del presidente hasta el momento de la celebración de las elecciones.

Por qué son importantes las elecciones de mitad de mandato

Precisamente por la función del Congreso. Las 'midterms' brindan al votante estadounidense la oportunidad de elegir qué partido controla la Cámara de Representantes y el Senado. Son un enfrentamiento claro entre las dos principales fuerzas políticas de Estados Unidos: el Partido Demócrata y el Partido Republicano, representado actualmente por el presidente del Gobierno.

Pese a que el presidente no cambia en estas elecciones, pueden ser tan intensos como unas elecciones presidenciales, ya que el partido que gane obtendrá el control del poder legislativo, único capaz de, entre otras cosas, declarar la guerra a otros países.

Qué se elige en las 'midterms'

En las elecciones de mitad de mandato se renuevan los 435 miembros de la Cámara de Representantes —la cámara baja del Congreso—, quienes cumplen mandatos fijos de dos años. Es en esta cámara donde se presentan y debaten las propuestas de ley de Estados Unidos.

Si sumamos estas cifras podemos ver que actualmente la Cámara de Representantes está formada por 433 miembros, dos menos de los que deberían. Esto es así porque hay actualmente dos escaños vacantes, uno que estaba ocupado por el Partido Demócrata y otro, por el Partido Republicano, por lo que las cifras deberían ser 215 para los Demócratas y 220 para los Republicanos (219 más el independiente). Son Sheila Cherfilus-McCormick (Demócrata) y Tony Gonzales (Republicano); ambos renunciaron a sus escaños en abril de este mismo año.

Además, también se elige a un tercio de los miembros del Senado —concretamente 35 de los 100—: los senadores tienen mandatos de seis años y, entre otras funciones, aprueban o bloquean las propuestas de ley que llegan de la Cámara de Representantes, según explican desde la US Vote Foundation, una organización sin ánimo de lucro sin vinculación con el Gobierno que ofrece información relacionada con los procesos electorales del país.

Del total de escaños del Senado, se renuevan sólo 35, aunque según un análisis de Cook Political Report sólo siete de ellos están en una situación incierta, donde el resultado podría inclinarse hacia el bando republicano o el demócrata. De estos siete escaños en juego, seis están actualmente en manos del Partido Republicano (Alaska, Iowa, Kansas, Maine, Ohio y Texas) y sólo uno (Michigan) en manos de los Demócratas.

Del voto anticipado al 3 de noviembre

Las 'midterms' son, oficialmente, el martes 3 de noviembre de 2026, pero en muchos estados, existen un proceso de votación anticipada ('early voting'). Texas es uno de los estados en los que empezó este proceso adelantado de votación el lunes 19 de octubre, igual que en Alaska, Colorado, Connecticut y Carolina del Sur. Antes de esto, ya habían comenzado Minnesota, Dakota del Sur y Virginia (18 de septiembre), Vermont (19 de septiembre), Illinois (20 de septiembre), California, Maine, Montana y Nebraska (5 de octubre), Indiana, Nuevo México, Ohio y Wyoming (6 de octubre), Arizona (7 de octubre), Georgia e Idaho (13 de octubre), Iowa, Kansas, Rhode Island y Tennessee (14 de octubre), Carolina del Norte (15 de octubre), Washington (16 de octubre), Nevada y Massachusetts (17 de octubre).

En el estado de Oregon, las elecciones se celebran principalmente por correo, mientras que el martes 20 de octubre arrancan los procesos adelantados en Hawái, Louisiana, Missouri, Wisconsin y Utah. Le seguirán Virginia Occidental (21 de octubre), Delaware y Maryland (22 de octubre), Florida, Michigan, Nueva Jersey y Nueva York (24 de octubre), D.C. (26 de octubre), Oklahoma (28 de octubre) y Kentucky (29 de octubre).

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